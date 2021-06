Crónica 29-06-2021

Con variada agenda UTalca conmemora la Semana de la Diversidad

Desde el 29 de junio al 2 de julio se realizarán una serie de charlas y talleres dirigidos a la comunidad en general.



Una completa y variada agenda de actividades dirigidas a visibilizar y crear conciencia sobre la situación de personas de la diversidad sexual en el marco del mes del orgullo LGBTIQA+, efectuará la Universidad de Talca durante la “Semana de la Diversidad” que se desarrollará entre el 28 de junio y el 2 de julio.



Bajo el hashtag “#UTalcaMásDiversa” y “#NoBastaUnArcoíris”, la programación contempla dos conversatorios -“Avances y perspectivas desde la diversidad sexual en Chile” y “Salud desde una mirada diversa”-, la transmisión del programa “Género y diversidad” a través de UTalca Podcast en Spotify, y un taller de “Sexualidades diversas en el contexto universitario”, donde se expondrá la “Guía de Buen Trato para la Diversidad”.



La directora de Género de la UTalca, Lorena Castro, dijo que considerando que en la casa de estudios conviven personas de distintas orientaciones sexuales e identidades de género, es necesario “visibilizar, educar y sensibilizar a la comunidad sobre la diversidad, siempre con un enfoque de derechos humanos”.



“La UTalca se reconoce a sí misma como una universidad diversa, lo que es un valor para toda la institución”, afirmó, e hizo un llamado a participar de las distintas instancias, cuya asistencia es abierta a la comunidad.



En tanto, el presidente de Diversidad UTalca y alumno de Derecho, Ángel Fontt, destacó que la conmemoración de esta semana se estableció partir del trabajo que se efectúa en la Mesa de la Diversidad, instancia que integran estudiantes, funcionarios/as y autoridades.



En cuanto al objetivo de la misma, explicó que “el orgullo surge de una manifestación que sí tiene muchos colores, pero es también una forma de visibilidad, pasando de esconderse a empoderarse con la participación”.



“Cuando hablamos de las diversidades, de las disidencias sexo-afectivas y de género, estamos hablando de derechos humanos de las personas y en ese sentido no basta con llenar de arcoíris o banderas de colores si no hacemos nada”, subrayó.



Por ello, el dirigente instó a sumarse a los eventos considerados en la agenda. “Se están abriendo espacios que antes no se habían dado y sobre todo pensando en la cantidad de actividades, materiales educativos y los cambios que se puedan dar de ahora en adelante”, expresó.