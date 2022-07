Deportes 03-07-2022

Con varios lesionados: Albirrojos buscan dar otro paso para la clasificación a la liguilla final

- El partido está programado para las 15 horas de esta tarde

No ha sido muy positiva la semana en materia de lesiones. A ello también se suman varios elementos resfriados. Y la guinda de la torta es que el técnico se quejó por la falta de cancha en el estadio: “es un tema no menor. Somos el único equipo que representa a la ciudad y no contamos con cancha. La vez pasada al cuadro de Osorno le facilitaron la cancha sin ningún problema. Siempre para nosotros hay un pero en este tema”.

Tres serían los jugadores descartados para el duelo de esta tarde en el “Depo”: Ítalo Müller, con problema al tobillo al tendón; Cristian Latorre, con problema al aductor y Camilo Soto, con gripe. Pero, los que fueron citados están en condiciones de jugar. Uno de los que estará en la banca listo si el técnico lo solicita, es el nieto de Martín Vargas, que se llama igual que su abuelo: “estamos bien preparados, fue difícil esta semana por el tema de la lluvia, pero vamos con todo para hacer un buen partido”.

LOS TITULARES

Con todos los inconvenientes, el técnico Luis Pérez Franco señaló que el “once” que saltará al césped esta tarde ante Lota sería en portería con Sebastián Aravena; en línea de 4 Bastián Puchi, lateral derecho; en defensa Baltazar Hernández y Diego Ríos, Ivo Fernández, lateral izquierdo, en el medio Luis Urrutia, Alexis Alarcón y Sergio Bobadilla; en tanto que la ofensiva, Bastián Muñoz, Nicolás Arancibia y Christian Monsalve. En la banca, José Basoalto, Héctor Muñoz, Roberto Castro, Thomas Osorio, Pablo Olivares, Martín Vargas, y el portero Nicolás Ahumada.

LOTA

El equipo de la lamparita está en la sexta posición con 10 unidades, y los puntos ante Linares son fundamentales si quiere ingresar a la liguilla donde clasifican los mejores 4 de cada grupo. Vienen de empatar de visita ante Colchagua en San Fernando.

LA CAMPAÑA

De local han disputado 4 partidos, están invictos en su feudo con dos triunfos ante Provincial Ranco y Rancagua Sur, y con dos empates con el cuadro de Colegio Quillón y Colchagua.

El partido está programado para esta tarde desde las 15:00 horas, en el estadio Federico Schwager, en la ciudad de Coronel.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo