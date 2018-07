Crónica 26-07-2018

Con vigilia se espera respuesta del directorio sobre el futuro de la Planta Iansa Linares

Los gremios decidieron reunirse este jueves (hoy) a partir de las 6 de la mañana en el frontis de la planta a la espera de la decisión que tomará el directorio en Santiago

Con el fin de sobrellevar en conjunto las horas de angustia que enfrentan, el sindicato de trabajadores, la federación de remolacheros, la federación de agricultores y los transportistas decidieron reunirse en el frontis de la planta Iansa de Linares este jueves (hoy) desde las seis de la mañana y esperar todos juntos la decisión que tomará el directorio en Santiago.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados” señaló Carmen Rojas, transportista y quien además se verá fuertemente perjudicada con el cierre de la empresa. “Hace dos años nos exigieron mejor maquinaria, nos endeudamos y les cumplimos, ¿y ahora cómo pagamos?, ¿qué pasará con todos nosotros, con nuestras familias y la de nuestros trabajadores? ¿La empresa ED&F Man sabe esto?, acá no solo se verán fuertemente afectados los trabajadores de Iansa, sino que hay muchas historias tras el cierre de la planta que harán que esta provincia aumente su cesantía y su pobreza”, señaló la dirigente.

“Estamos preocupados y angustiados, nuestras fuentes de trabajo están en peligro y no sabemos cómo enfrentaremos el mañana”, señaló Ciro Tapia, presidente del sindicato de Linares. “Queremos hacer un llamado a toda la comunidad de Linares y alrededores, queremos pedirles su apoyo y que nos acompañen este jueves a estar en vigilia a la espera de la decisión de los ejecutivos de Iansa, necesitamos que Linares se levante y se una en torno al no cierre de la empresa”, agregó el máximo dirigente.

Por su parte, Ricardo Escalona, hizo un llamado a los altos ejecutivos de Iansa, “queremos pedirle al directorio, encabezado por Joaquín Noguera a mirar más allá de sus intereses personales, a actuar de manera ética con la comunidad, a cumplir con sus valores corporativos y ser consecuentes con sus políticas de responsabilidad social, no es tan sólo cerrar la planta e irse, ellos tienen un deber social con todos nosotros y esperamos que lo cumplan”.