Policial 05-05-2017

CONADECUS: “no está claro cuándo se va a pagar la compensación por colusión”

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, explicó el proceso en el cual se encuentra la compensación a los consumidores por la colusión del papel tissue, donde, luego de un acuerdo, se estableció un pago de 150 millones de dólares por parte de la CMPC.

sostuvo que por el momento no hay claridad de cuándo se realizará el pago de los cerca de siete mil pesos para los chilenos mayores de 18 años.

"No está claro cuándo (se va a pagar la compensación), porque todavía hay procedimientos judiciales pendientes. Hace pocas semanas se llegó al acuerdo de conciliación porque tuvimos que esperar que hubiera un fallo de la Corte de Apelaciones de si el tribunal era competente o no, a lo que dijo que sí, y que la demanda que había presentado Conadecus se podría conciliar", dijo Calderón.

Sernac se hizo parte de la demanda colectiva presentada por Conadecus en 2015, entonces Sernac y todos concurrimos a presentar ante el tribunal la conciliación para que sea ratificada y ejecutoriada. En ese procedimiento, la jueza del 10° Juzgado Civil aprobó la conciliación, pero en el momento de la conciliación, días antes, se hicieron parte una organización de consumidores y un abogado en representación de 1.900 personas que dicen que son de una comunidad mapuche", añadió.

Calderón además descartó que existan descuentos en los montos de la compensación, ya que se fijó un mecanismo para pagar los gastos operacionales.