Crónica 10-12-2019

CONAF donó 15 mil árboles nativos para campaña mundial de plantación

· En el cerro Renca, más de 4 mil personas participaron de forma voluntaria en la campaña mundial #6D Global, con la plantación de árboles del Programa de Arborización de CONAF.



Quince mil árboles nativos donados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) fueron plantados por un equipo voluntario compuesto por más de 4 mil personas en la comuna de Renca, en el marco de la campaña #6D Global Climate Action, It’s Now!, la cadena de acciones climáticas más grande de la historia mundial.



Así lo informó el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, quien indicó que el apoyo a la iniciativa, organizada en la Región Metropolitana por la ONG Cultiva, la fundación Avina y la municipalidad de Renca, se emplaza en el Parque Metropolitano Cerros de Renca y consta exclusivamente de especies nativas “como el quillay, el espino, el molle o el algarrobo, las que están adaptadas a las condiciones climáticas mediterráneas típicas de la región, en donde se considera también el contexto de crisis climática, con inviernos más cortos y de menores precipitaciones y veranos con mayor temperatura”.



Rebolledo aclaró, además, que la meta original, planteada en el contexto de la COP25, que actualmente se desarrolla en Madrid, era de 30 mil árboles, sin embargo, se decidió establecer la mitad de la cifra el día 6 de diciembre, en el contexto de la campaña mundial #6D, y los restantes 15 mil en invierno del próximo año.



Uno de los aspectos que más resaltó, por su parte, el gerente de desarrollo y fomento forestal de CONAF, Luis Carrasco, es que “pese a que es ideal plantar durante la época más fría, nuestro equipo técnico del Programa de Arborización ha supervisado las diferentes variables críticas para permitir la sobrevivencia de ellos, entre las que se pueden detallar la procedencia de los árboles desde nuestros viveros de la zona centro norte, la aclimatación a la que han sido dispuestos, el sistema de riego en el cerro, humectación de hoyaduras y protección para cada planta de amenazas externas, incluida la radiación solar”, señaló

Además, estimó que los 30 mil árboles donados, generados por el Programa de Arborización de CONAF, absorberán 15 mil toneladas de carbono de la atmósfera, lo que representa un importante avance en el contexto de lucha contra la crisis climática.

El Parque Metropolitano Cerros de Renca consta de 207 hectáreas y se estima que beneficiará a cerca de 360 mil habitantes de la zona norponiente del Gran Santiago, espacio que cuenta con un plan maestro para desarrollar el futuro Parque Metropolitano Norponiente en la región. La comuna de Renca, según el Censo 2017, tiene 147.151 habitantes, un 26,2 % de pobreza multidimensional y 3,8 m2 de áreas verdes por habitante

Cabe señalar que la iniciativa #6D It’s Now! surgió desde la sociedad civil para el mundo, cuyo propósito es movilizar a la población mundial en una cadena global ciudadana de acciones climáticas calendarizadas para el viernes 6 de diciembre, en pleno desarrollo de la COP25, para llamar a líderes reunidos en la cita mundial a que asuman compromisos más ambiciosos y que proyecten acciones concretas para garantizar que la temperatura del planeta no supere los 1,5 °C.