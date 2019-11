Crónica 27-11-2019

CONAF propone mejorar las bonificaciones de la ley de bosque nativo

El organismo forestal dio a conocer al Consejo Consultivo del Bosque Nativo un conjunto de modificaciones a la normativa legal, con el objetivo de enviar pronto un proyecto al Congreso.



La Corporación Nacional Forestal presentó, durante la segunda sesión del Consejo Consultivo del Bosque Nativo del año 2019, las propuestas de modificaciones a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal para mejorar el Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, entre ellas el incremento de las bonificaciones.



Durante la reunión, presidida por el subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, los consejeros conocieron también la distribución de los $ 993 millones, en las líneas de investigación a considerar en el decimoprimer concurso del Fondo de Investigación de la Ley de Bosque Nativo para financiar proyectos destinados a aumentar el conocimiento sobre los ecosistemas forestales nativos y formaciones xerofíticas.



El director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, indicó en la oportunidad que desde que se puso en marcha la Ley de Bosque Nativo (2008) “solo se ha entregado el 16% de los fondos aprobados para el fortalecimiento de este patrimonio forestal, por lo que no se ha podido cumplir hasta ahora el objetivo de desarrollo. Tenemos detectadas las áreas que se deben modificar y una de ellas es la Tabla de Valores mediante la cual se financia las actividades. Pensamos que hay que tener una especie de Tabla de Costos con montos de mercado para que realmente los propietarios de bosque nativo se motiven en la ejecución de acciones tendientes a potenciar este recurso forestal”.



Las bonificaciones, que se entregan por medio de un concurso, están orientadas a desarrollar actividades madereras, no madereras y de preservación del bosque nativo.



Rebolledo reveló, además, que las propuestas de modificaciones a la ley se centran en el establecimiento de un Plan de Trabajo para eliminar la presentación de un proyecto dada su complejidad técnica y costo (basta con el Plan de Manejo), incorporación de la actividad de repoblación con fines de recuperación (principalmente en aquellos predios afectados por los incendios forestales), disminución del plazo de aprobación o rechazo del Plan de Trabajo y Plan de Manejo y la incorporación de asistencia técnica a los pequeños y medianos propietarios forestales.



Otro aspecto que destaca en las modificaciones es el pago por servicios ambientales, inédito en el país. Esta propuesta tiene como propósito que el propietario mantenga su bosque nativo debido al aporte que hace a la mitigación de gases efecto invernadero (captura de carbono), conservación de la biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas, belleza escénica y control de erosión, entre otras consideraciones.



Respecto a estos avances, el subsecretario de la cartera del Agro, Alfonso Vargas, sostuvo que “nuestra intención es enviar lo antes posible el proyecto de modificaciones al Congreso y serán los parlamentarios quienes le otorguen la prioridad”.



INVESTIGACIÓN



El Consejo Consultivo del Bosque Nativo recibió, asimismo, los antecedentes sobre los focos de las nueve áreas temáticas de investigación, consensuadas por los consejeros a fines del año pasado, mediante las cuales será posible financiar un máximo de 19 proyectos por un monto total de $ 993.797.000, suma destinada por la Ley de Presupuestos 2019 al decimoprimer concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo correspondiente al año 2020.



Respecto a la generación de conocimiento sobre las especies forestales nativas, el director de CONAF afirmó que “nuestra idea es que los proyectos que se desarrollen sean de investigación aplicada para que los propietarios de predios, especialmente los pequeños y medianos, puedan aprovechar esa información para mejorar sus bosques y, por ende, la calidad de vida de ellos y su entorno. Trabajaremos para que ese conocimiento llegue a los interesados, a través de asistencia técnica”.



Las nueve líneas de investigación desarrolladas son: 1) Restauración de bosques nativos o formaciones xerofíticas degradadas, 2) Estado de conservación de especies presentes en el bosque o formaciones xerofíticas, 3) Tratamientos silviculturales, 4) Provisión de servicios ecosistémicos, 5) Productos forestales no madereros, 6) Productos forestales madereros, 7) Bosques y ganadería, 8) Sanidad forestal y 9) Generar información para formaciones xerofíticas.