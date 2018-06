Crónica 19-06-2018

Concejal denuncia tala de especies nativas en Roblería

Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo, dijo que “se está afectando el Santuario de la Naturaleza”

El concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Linares, denunció que “un lugar que inicialmente estaba destinado a la recreación ecológica de los establecimientos educacionales, en la localidad de Roblería, se ha visto afectado por la tala de especies nativas”.

“Hace un tiempo habíamos realizado un interesante trabajo en ese lugar, incluyendo una plantación, porque nuestra idea era instalar allí un Parque Botánico, pero nos llevamos la sorpresa tras un aviso de dos lugareños, de que una empresa generadora eléctrica realizaba trabajos en el lugar, haciendo una tala indiscriminada de especies nativas. El perímetro estaba lleno de tubos y había maquinarias en el sector. No se pudo establecer fehacientemente si tenían los permisos o no, pero lo grave es que cortaron árboles centenarios. No se desviaron para proteger esas especies”, afirmó.

Ibáñez sostuvo que “los escombros fueron botados a unos pozones, no se trató de derrumbes, con lo cual se dañó el paisaje. Estamos haciendo las gestiones ante el SAG, CONAF y Superintendencia de Medio Ambiente para que verifiquen en el lugar esta lamentable situación, no descartando acciones legales. Un verdadero Santuario de la Naturaleza se está destruyendo de esta manera, y eso no lo podemos permitir”.