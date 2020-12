Crónica 18-12-2020

Concejal Eduardo Ibáñez: “Es necesario enfatizar la ordenanza municipal para cuidar el medio ambiente”





Ante la masiva presencia de turistas que se desplazan hasta los cajones precordilleranos de Achibueno y Ancoa, especialmente los fines de semana, el concejal Eduardo Ibáñez, presidente de la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, señaló que “se harán los esfuerzos necesarios para fiscalizar que se cumpla la ordenanza relacionada con la protección ambiental de la zona precordillerana”.

“Como cada vez es mayor la contaminación, la ordenanza consiste en proteger los recursos hídricos y de flora y fauna de la precordillera, como establecer la prohibición total de fogatas, al igual que las personas utilicen shampoo cuando se bañan en el río”, explicó.

Ibáñez también puso énfasis en que no se debe utilizar detergente en los ríos, ya que ello contribuye a la contaminación del entorno natural.

Finalmente, reiteró el llamado a que la gente, cuando no existan los contenedores en algunos lugares, “regrese con la basura y la deposite donde corresponde, que es una de las recomendaciones que se hace en el Punto Ecológico ubicado en el Puente Tres Arcos, que no está funcionando al ciento, pero es por un tema de recursos. No obstante, lo más relevante es la conciencia de las personas para cuidar nuestra hermosa precordillera”, aseveró.