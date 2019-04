Crónica 11-04-2019

Concejal Eduardo Ibáñez: “Fue muy baja la multa por la intervención de máquina en el cauce del río Achibueno”

Durante la reciente temporada veraniega, dirigentes de la Junta de Vecinos de Pejerrey, formularon una denuncia ante Carabineros, debido a una eventual intervención del río Achibueno en el sector de Monte Oscuro, por parte de un particular.

Respecto a lo anterior, el Seremi de Obras Públicas, Francisco Durán, dijo que se sancionaría cualquier intervención ilegal al cauce del río Achibueno.

En esa oportunidad, el dueño del ex Hotel Punta Tricahue manifestó sentirse extrañado por la denuncia y manifestó que su objetivo era “hermosear el lugar”. Lo cierto es que aquello generó mucha controversia.

No obstante, el Ministerio de Obras Públicas empleó los mecanismos de fiscalización que dispone a través de la Dirección General de Aguas para investigar y sancionar la intervención ilegal al cauce del río Achibueno.

Al respecto, el concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, lamentó que la sanción fuera baja, señalado que “la multa por parte de la Dirección General de Aguas fue de 14 millones de pesos, aunque lo que allí se destruyó fue algo que tardó cientos de años en formarse”.

“Este fue un delito ambiental, pero la multa fue muy baja en relación al daño causado que fue irreversible. Tengo el informe de profesionales que indican que al pasar la máquina por el río se destruyó, por ejemplo, el centro del hábitat del caracol que es único en el planeta, que es de agua dulce, y no se encuentra en toda la cuenca del río Achibueno”.

“Nosotros vamos a apelar a esta multa que consideramos bajísima para que se marque un precedente contra quienes intenten intervenir las cuencas de los ríos Ancoa y Achibueno”, aseveró el concejal Ibáñez.