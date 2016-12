Política 27-12-2016

Concejal Eduardo Ibáñez: “No hubo confabulación respecto al tema de comisiones en el Concejo Municipal”

El concejal Indp-PR, Eduardo Ibáñez, se refirió a la reciente polémica por la constitución de comisiones en el Concejo Municipal, señalando que “no hubo confabulación por parte de la Nueva Mayoría”.



“El problema principal se originó con el concejal RN Francisco Durán, quien había elegido las comisiones de Turismo y Control, pero al momento de la votación democrática el resultado no le favoreció”, afirmó.



“Hubo una votación 6-2 y a mí me tocaron las comisiones de Turismo y Medio Ambiente. No hubo ninguna presión para votar por alguien en particular. Lo importante es que no exista división al interior del Concejo, ya que estamos comenzando y tenemos que trabajar unidos, teniendo como único norte el desarrollo de Linares”, subrayó.



Foto: Eduardo Ibáñez, concejal de Linares.