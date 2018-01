Crónica 11-01-2018

Concejal Eduardo Ibáñez se opone a reforestación de guindos santos en Santuario del Achibueno

Adujo varias razones para oponerse a este proyecto del Instituto Forestal



El concejal de Linares, Eduardo Ibáñez, manifestó su tenaz oposición a que se realice una masiva reforestación de guindos santos. Adujo varias razones para oponerse a este proyecto del Instituto Forestal.



Al respecto, indicó que “sería negativo plantar 25 mil individuos de guindos santos, debido a que para la finalidad que se persigue, sería un fracaso, porque se busca sacar un sello de denominación de origen para la miel, para potenciar a los apicultores, pero debido a mis conocimientos y a la investigación realizada hace más de una década, puedo afirmar que el guindo santo no es un árbol siempre verde, no puede estar en exposición al sol todo el día y por eso existe solamente a orillas del río”.



“He plantado guindo santo en algunas partes estratégicas del Achibueno y en el costado sur a orillas del río, donde no tienen sol todo el día, han perdurado, pero el crecimiento ha sido muy lento, pero en el otro costado, donde están en exposición todo el día, éstos han muerto”, afirmó.



Ibáñez sostuvo que otro de los motivos para oponerse a esta reforestación, “es que el guindo santo es muy delicado, y si bien es cierto se demora tres meses en germinar, cuando uno saca la planta y lo trasplanta a otro recipiente, casi siempre mueren”.



El concejal sostuvo que “aquellos que crecen lo hacen en viveros, pero no en sitios eriazos, y con respecto a la floración, la que menos dura es la del guindo santo que no dura más de 10 días. La floración es desde fines de diciembre a mediados de enero”.



“Por lo demás- agregó- jamás hemos visto una abeja en la flor del guindo santo, sí algunos abejorros y otras abejas endémicas”.



En todo caso, Eduardo Ibáñez se mostró partidario de que se podrían plantar boldos “porque dan frutos que les encantan a las abejas, o también podría ser el lleuque que es una especie protegida, o el mismo quillay, que florece a fines de noviembre”.



FOTO: Eduardo Ibáñez señaló que manifestó su oposición al interior del Concejo Municipal de Linares.

2: Esta es la flor del guindo santo.

3: De acuerdo a lo manifestado por el concejal, el boldo sería la especie más adecuada para la reforestación en la zona del Achibueno.