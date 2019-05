Crónica 29-05-2019

Concejal Ibáñez: “A futuro se debe pensar en un Departamento de Áreas Verdes solventado por el municipio”

Insistió en la necesidad de mantener la consecuencia por plantar especies nativas en Linares

El concejal Eduardo Ibáñez, presidente de la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, fue el único que recientemente se opuso a la adjudicación de la empresa CTS para la mantención de áreas verdes en la comuna.

El acuerdo es a 4 años, con un pago mensual de alrededor de 18 millones de pesos, para un 35 por ciento aproximado de estas áreas verdes en la comuna.

Al respecto, el concejal Ibáñez argumentó que su oposición se fundamenta en “la consecuencia de la ordenanza de plantar especies nativas en Linares”.

“Las funciones de la empresa son, entre otras, podar, barrer las hojas y mantener en condiciones las áreas verdes. Y si nosotros plantamos árboles nativos correcta y estratégicamente, ya que si bajo el cableado plantamos arbustos como el maqui o el arrayán, que son arbustos nativos siempre verdes, jamás se tendrán que podar, ya que no crecen más de 2 metros y medio. Y los árboles que sí son grandes como el peumo, quillay o el boldo, se deben plantar en lugares donde no exista cableado. Entonces, si la plantación es correcta, no tendríamos que podar ni barrer las hojas. Además los árboles nativos no requieren de tanta humedad, en términos de riego, ya que encapsulan el agua, por lo que no es necesario estar regando todos los días”, explicó.

Ibáñez planteó como iniciativa que a futuro se pueda crear un Departamento de Áreas Verdes que sea solventado por el municipio, “y no gastar más de 900 millones en cuatro años, que es el plazo del contrato con la empresa”.

“Creo que tenemos que ir avanzando con esta visión para cambiar la mentalidad hacia un concepto que cuide el medio ambiente”, subrayó el concejal.