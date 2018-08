Crónica 10-08-2018

Concejal Ibáñez denuncia que no se ha pedido estudio ambiental a empresa que ha provocado daños en pozones de Roblería

El concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, manifestó que “el Servicio de Evaluación Ambiental ha sido negligente al no pedir informe de estudio de impacto ambiental a la empresa que está dañando los pozones de la Chijeta en Roblería”.

“Existe la Ley 19.300, que en su artículo 10 señala que cuando exista un bosque nativo se debe pedir el estudio de impacto ambiental, lo que en este caso no se ha cumplido”, indicó.

Ibáñez señaló que “se ha actuado con mezquindad con las futuras generaciones al no considerar este patrimonio natural. Hago la denuncia porque es lamentable que se destruya un lugar que tardó muchos años en formarse, donde además hay una coexistencia única de flora y fauna, lo que ha sido corroborado por profesionales en la materia, lo cual era vinculante para que se exigiera un estudio de impacto ambiental”.

“Hay un documento de parte del Servicio de Evaluación Ambiental que afirma que no es obligatorio que esta empresa realice un estudio de impacto ambiental, lo que no corresponde ya que en el lugar existe un bosque único de flora y fauna”, reiteró.

“Se deben denunciar todas estas situaciones, ya que ese lugar de la precordillera también debe ser declarado Santuario de la Naturaleza”, advirtió el concejal.