Social 21-01-2020

Concejal Ibáñez destaca Ordenanza de Protección de Flora y Fauna en Linares

La Ordenanza ya rige para toda la comuna con la finalidad de tomar conciencia de la importancia de proteger el entorno natural.

En la última sesión del Concejo Municipal de Linares, fue aprobada por unanimidad la Ordenanza Municipal de Protección de Flora, Fauna y Recursos Hídricos en la comuna de Linares.

“La Ordenanza protege la flora y fauna como la no extracción de leñas y no encender fogatas en la zona precordillera, ya que la idea es que nada altere la cadena biológica”, afirmó el concejal Eduardo Ibáñez, autor de la iniciativa.

Agregó que como la Ordenanza va enfocada a los recursos hídricos, no se podrá arrojar desperdicios contaminantes a los ríos, “incluyendo la prohibición de bañarse con shampoo y utilizar detergentes”.

Ibáñez sostuvo que ya rige para toda la comuna, para que se tome más conciencia respecto a la protección del entorno natural.

“Debo agradecer al alcalde, a mis colegas concejales, al Departamento Jurídico del municipio y a profesionales como ornitólogo, biólogo marino, ingeniero forestal y doctor en química que ayudaron a elaborar este informe para que se pudiera aprobar con fundamentos esta Ordenanza que también ya está en poder de Carabineros para las correspondientes fiscalizaciones durante esta temporada de verano”, subrayó.