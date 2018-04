Social 18-04-2018

Concejal Ibáñez enfatiza recolección de semilla del boldo

El concejal Eduardo Ibáñez recolectó durante la temporada de verano la semilla de boldo, con la finalidad de que germine en el plazo de 2 años, especie nativa que define como “aromática y medicinal, siempre verde, que no bota las hojas”.

“La idea –explicó- es dar una identidad natural a Linares, para que este árbol esté presente en las calles de la ciudad. Precisamente porque es una especie siempre verde, que perdura más y que no requiere de mucho recurso hídrico. El boldo con sus raíces no se expande y su fruto sirve para las abejas”.

Del mismo modo, planteó la posibilidad de que la miel tenga una denominación de origen para que se diga que en Linares “existe la miel de boldo”.

Eduardo Ibáñez señaló que entre las propiedades medicinales del boldo “se establece que contribuye a paralizar la distrofia muscular y regenera los tejidos del páncreas y el hígado, relajando el sistema nervioso”.

FOTO: EL CONCEJAL EDUARDO IBÁÑEZ DESTACA LAS BONDADES DE LA SEMILLA DEL BOLDO.