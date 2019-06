Social 28-06-2019

Concejal Ibáñez: “hay que soterrar el cableado para evitar la contaminación visual en el sector de la Plaza”

El concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, recordó que al poco tiempo de asumir su cargo ya había planteado la necesidad de ir terminando con los cables en desuso en la ciudad de Linares.

Indicó que en el trabajo de comisiones ha manifestado la necesidad de soterrar el cableado en las nuevas expansiones de compañías eléctricas, y retirar el cable en desuso que permanece actualmente en el sector céntrico “y que produce una contaminación visual en el lugar en que también edificios emblemáticos como la Iglesia Catedral, Gobernación y la misma Municipalidad”.

“Estamos consiguiendo una entrevista para conocer cómo se aplicó esta medida en otras ciudades, donde da gusto comprobar que no hay contaminación visual en el sector más céntrico”, indicó.

Ibáñez valoró el reciente anuncio de la administración municipal de publicar una ordenanza municipal “para cursar multas a las empresas que no cumplan con sacar los cables que están en desuso”.

Del mismo modo planteó que en consecuencia con la ordenanza municipal, “las nuevas expansiones deben existir sólo en un lado de la calle, y no en ambos, porque en el costado donde no haya cables se podrá plantar árboles para que puedan crecer a discreción, y como estos árboles no requieren que sean podados, no son peligrosos”.