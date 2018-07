Social 13-07-2018

Concejal Ibáñez hizo denuncia ante el Ministerio Público para evitar que empresa eléctrica intervenga pozones de Roblería

El concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal de Linares, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, la que fue recepcionada por la Fiscalía Local, para evitar que empresa generadora eléctrica Roblería Ltda., intervenga el sector donde están ubicados los Pozones de la Chijeta de Roblería, en la zona precordillerana.

“He denunciado que se están cortando árboles a tala rasa, no cumpliéndose con lo establecido en el plan de manejo determinado por Conaf. Hubo árboles nativos que se cortaron y que forman una coexistencia única en el sector”, afirmó.

Ibáñez dijo que “extraña que el Servicio de Evaluación Ambiental no haya obligado a la empresa a un estudio de impacto ambiental, ya que este lugar reviste características únicas de biodiversidad”.

“Estoy exigiendo la paralización inmediata de las faenas en ese sector, para que se haga la investigación pertinente, ya que la finalidad es establecer también si la empresa ha solicitado los permisos correspondientes, ya que el terreno es de la Municipalidad, donde se tenía planeado instalar un Jardín Botánico”.

“El bosque que existe en el lugar es nativo de preservación y no un bosque de hualo como fue declarado en el plan de manejo entregado a Conaf”, señaló, finalmente, el concejal Eduardo Ib