Social 28-11-2018

Concejal Ibáñez: “nuestro objetivo es transformar a Linares en la ciudad más ecológica”

El concejal Eduardo Ibáñez se mantiene en estos días en el sector de calle Independencia, entre Manuel Rodríguez y Chacabuco, entregando especies nativas a los transeúntes con la finalidad- según manifestó- “de transformar a Linares en la ciudad más ecológica”.

“Estoy entregando árboles nativos siempre verdes como el quillay, el boldo, copihue, el arrayán y muchas otras especies. Son en rigor 50 mil las especies que tengo que entregar, y la idea es estar todos los días de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, en calle Independencia”.

“Estos arbolitos se entregan a cambio de un aporte voluntario. Si me dejen 100 pesos, igual está bien. Muchos de estos árboles sirven como repelente para moscas y zancudos, además de ser aromáticos y de que no requieren de mucho recurso hídrico”, explicó.

Eduardo Ibáñez recalcó que estos árboles no son alérgicos, son germinados por semillas, y están inscritos por el SAG.