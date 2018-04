Crónica 27-04-2018

Concejal Ibáñez propone ordenanza para regular el cableado eléctrico en Linares

El concejal Eduardo Ibáñez, (PR), quien preside la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Linares, dio a conocer que está proponiendo una ordenanza por parte del municipio “que exija a las compañías eléctricas que en las nuevas expansiones de la ciudad se instale solamente en un costado de la calle el cableado, no en los dos, para que no haya que podar siempre los árboles por la existencia de los cables”.

“Del mismo modo, en el costado donde no haya cables, la idea es plantar árboles nativos para que puedan crecer a discreción, evitándose un gasto innecesario respecto a la poda. Y no se llenarán los ductos cuando boten las hojas, ya que son perennes porque son árboles siempre verdes”, explicó.

“Tengo la más plena convicción de que tanto el alcalde como mis colegas concejales apoyarán esta iniciativa para disminuir la contaminación visual, al tiempo que contribuiremos a un hermoseamiento paisajístico en la zona urbana”, señaló Ibáñez.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente dijo también que otro tema no menor es que estos árboles que no serán podados darán mucha sombra “y tendrán una incidencia en varios factores relacionados con la salud tales como la protección a las personas de los rayos ultravioleta, tomando en cuenta que también han aumentado en un 3% los casos de cáncer a la piel, debido a la situación que hemos tenido que enfrentar con el factor de las temperaturas”.