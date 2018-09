Política 12-09-2018

Concejal Ibáñez valora aprobación de Ordenanza Municipal sobre Áreas Verdes

Lo anterior permitirá plantar en las calles un cien por ciento de árboles nativos que no son alérgicos

El martes, en la sesión del Concejo Municipal de Linares, fue aprobada la Ordenanza Municipal sobre Áreas Verdes, hecho que fue destacado por el concejal Eduardo Ibáñez, presidente de la Comisión Medio Ambiente, quien manifestó que “nuestra ciudad hará historia porque será la primera que en sus calles plantará en un cien por ciento árboles nativos, siempre verdes y que no son alérgicos”.

Aclaró que solamente en los parques se plantará un 5 por ciento de árboles introducidos.

Ibáñez dijo que “en un futuro no muy lejano esta acción va a mejorar la calidad de vida de las personas, además de otorgar una identidad a Linares”.

Explicó que las principales especies que se plantarán de acuerdo a esta ordenanza son boldos, maitenes y mañíos de hojas largas, entre otras 60 especies nativas.