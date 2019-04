Crónica 23-04-2019

Concejal Ibáñez: “Voy a proponer plantar especies nativas en las otras fracciones del trébol de acceso a Linares”

“Como presidente de la comisión Medio Ambiente de la Municipalidad de Linares, solicitaré el poder hermosear las otras caras del trébol de acceso con especies nativas que representen una identidad real, natural histórica y cultural de la ciudad”, dijo el concejal Eduardo Ibáñez, refiriéndose al proyecto recientemente aprobado por 122 millones de pesos para mejorar el acceso a la ciudad, y que tuvo su voto opositor debido a que en el lugar se piensa ubicar “plantas que son temporales y que no perduran por décadas, lo que a la larga significará un gasto mayor”.

“Esto no sólo implica el gasto de comprar las plantas todos los años, sino que el mantenerlas y volver a plantarlas es un gasto poco estratégico”, agregó.

El concejal señaló que solicitará a través de organizaciones y movimientos ciudadanos de Linares, que apoyen el hermosear los otros lados del trébol de acceso con especies nativas, que no se incluyen en este primer proyecto. “Considero que si el municipio cuenta con una máquina para hacer pozos, se puede utilizar perfectamente para materializar esta iniciativa. La Municipalidad lo único que podría gastar sería la compra de aserrín de pino de 30 años, que no es cara, y que es ideal para plantar una diversidad de árboles de hasta dos o tres metros de altura. Es un bajo costo y así se evitará gastar tanto dinero. Es una iniciativa visionaria e inteligente, ya que no hay que volverlos a plantar, y que serviría para las futuras generaciones”, afirmó.

Finalmente, dijo que la propuesta también apunta a resaltar la palabra Linares “con madera que represente las diferentes especies, por ejemplo una letra con un roble, otra con un raulí de cordillera, otra con avellano cordillerano que represente distintas tonalidades. Si eso se pinta con un buen barniz, no habrá problemas con las inclemencias del tiempo, y así no tendría letras de cemento o blancas que no representan ninguna identidad”.

FOTO: “Plantar especies nativas en el trébol de acceso, representaría un bajo costo para el municipio”, dijo el concejal Eduardo Ibáñez.