Política 24-01-2020

Concejal Jesús Rojas (DC): “No creo que el municipio sea una empresa”

A lo menos, sorprendido, se manifestó el Concejal DC por la comuna de Linares, Jesús Rojas, tras conocer los alcances del anuncio de la UDI en esta ciudad, de plantear al empresario Alamiro Garrido, como su candidato a Alcalde y pedir, en caso de llegar a aceptar, primarias en Chile Vamos.

Especialmente, por el concepto asociado a su eventual postulación, que esbozó en conferencia de prensa, el presidente comunal de la UDI en Linares, Oscar Bonilla, quien argumento que les parecía la mejor opción “porque el Municipio es una gran empresa y requiere de una persona que sepa gestionarla”.

Jesús Rojas enfatizó que “quien piense que la Municipalidad, o un Municipio, es una empresa, está muy equivocado y no ha comprendido las transformaciones que vive nuestro país y nuestra comunidad, respecto de lo que se quiere cuando hablamos de gestión pública. El Municipio es el Gobierno Comunal, su objetivo no es generar bienes de consumo, su tarea es política, social y resolutiva sobre el destino de las personas que viven en su territorio, debe acoger las necesidades de los ciudadanos que están en su territorio, participar de un organismo colegiado de decisiones, como lo es el Concejo Municipal”.

De paso, advierte que aún en la oposición, no existen nombres claros o postulantes aún a Alcalde, que puedan competir en las elecciones municipales de octubre de 2020.