Política 04-08-2018

Concejal Jesús Rojas: “En una comuna deprimida por el desempleo no se puede perseguir a los comerciantes ambulantes”

El comercio ambulante sigue representando una preocupación constante en la ciudad de Linares, aunque el factor a considerar ahora es el índice de desempleo que presenta la comuna.

Al respecto, el concejal Jesús Rojas, señaló que en lugar de perseguir a los comerciantes ambulantes hay que privilegiar el diálogo para buscar una solución consensuada anta esta problemática.

“Tenemos una estadística- según el INE- de 9,3 % de desempleo, lo que ha originado un abrupto crecimiento de mucha gente que utiliza las calles para subsistir, incrementando con ello el comercio ambulante. Es cierto que puede haber críticas en el sentido de que son más de los que debiesen estar ejerciendo el comercio informal o que están organizados como mafia, pero ahí está la prueba clara de cómo la gente busca ganar el sustento en una comuna deprimida, con sueldos bajos, y donde no hay muchas oportunidades”, indicó.

Rojas plantea una organización consensuada con ellos, “evitando sacarlos de las calles y perseguirlos como está ocurriendo ahora, y eso es no entender de qué manera se trabaja con la comunidad”.

“Hay que buscar la forma de regularizar la situación y para con ellos ir dando la solución al problema de desempleo en Linares. Yo he conversado con los sindicatos que los agrupan para buscar una solución mucho más armónica”, aseveró.

En las próximas sesiones del Concejo Municipal se continuará abordando la materia de la realidad del comercio ambulante en Linares.