Crónica 10-03-2022

Concejal Jesús Rojas: “Es inaceptable que aún no se terminen las obras de las veredas en calle Independencia, entre Freire y OHiggins”

El concejal Jesús Rojas, señaló que en su rol fiscalizador, hará llegar un oficio al municipio para que se informe al Concejo acerca de lo que ocurre con la demora en concluir las obras de recambio de veredas que aún está pendiente en calle Independencia, entre Freire y OHiggins.

“La comunidad quiere saber cuándo van a terminar las obras, ya que la gente se ha visto complicada porque no tiene libre tránsito, especialmente en el costado norte de esa arteria, donde hay una cantidad significativa de cables y alambres que estorban el paso”.

“En esta situación, se debe tener mucho cuidado y responsabilidad, ya que si algún vecino se accidenta en ese lugar, el municipio debe responder”, afirmó.

Jesús Rojas señaló también que “esa obra debió haber estado terminada el año pasado, pero según la empresa el municipio complicó el cumplimiento de los plazos, ya que solicitó luces al piso, las que luego no se pudieron encontrar en el mercado”.

Para evitar a futuro este tipo de inconvenientes, el concejal sostuvo que se hizo una modificación a la ordenanza que tiene que ver con los mejoramientos en calles y veredas en Linares, “ya que buscamos universalizar el tipo de recambio, para no tener problemas”.