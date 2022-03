Crónica 11-03-2022

Concejal Jesús Rojas: “Estamos preocupados por la calidad de los alimentos que se entregan en los colegios de Linares”

Acogiendo una inquietud expresada por apoderados de distintos colegios de Linares, quienes han criticado la calidad de la alimentación que se entrega en los establecimientos educacionales, el concejal Jesús Rojas, quien preside la Comisión Educación del Concejo Municipal, dijo que “esto no es responsabilidad de los colegios, sino que de las empresas concesionarias que la JUNAEB contrata para estos servicios”.

“El año pasado no fue tan notorio porque estábamos con clases suspendidas, al igual que en el año 2020, pero creo que aquí ha existido un tremendo negocio de parte de las empresas que no han sabido responder con responsabilidad a las necesidades de los alumnos”.

“De hecho las manipuladoras han reconocido esta situación y señalan que hacen lo posible, ya que con el regreso a clases, las empresas encargadas de los alimentos al parecer no estaban preparadas. Ante esta situación se hará una queja formal ante la JUNAEB, que es el organismo que contrata a las empresas, ya que el servicio deja bastante que desear y eso está perjudicando directamente a los estudiantes”, recalcó el concejal Rojas.