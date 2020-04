Política 14-04-2020

Concejal Jesús Rojas: "La pandemia no es sólo un problema de salud, es además económico y social"



El concejal Jesús Rojas Pereira sacó su voz para denunciar el abuso hacia trabajadores de parte de algunas empresas de Linares, que han despedido personal con bonos miserables, aprovechándose de la situación del país debido al Covid-19.

"Hay que decirlo: la pandemia no es sólo un problema de salud, sino que es un problema también social y económico. A modo de denuncia-señaló-tengo que decir que hay empresas en Linares que han aprovechado la pandemia, primero para subir descaradamente los precios; y segundo, y mayor descaro aún, para aprovecharse de los derechos de los trabajadores".

El concejal agregó además que "hay empresas que hacen firmar finiquitos a trabajadores de 5, 6 ó 12 años de antigüedad y, sin pagar el finiquito, les han entregado un bono miserable en dinero en efectivo; y sólo con la promesa de que en dos o tres, o quizás cuatro meses más, vayan a re-contratarlos. Algunos trabajadores-dijo- por temor, han firmado lamentablemente, vendiendo su derecho que han conquistado, por una promesa. Esto no puede pasar y, lamentablemente, aquí en Linares hay empresas que lo están haciendo, algunas pequeñas, otras grandes, por lo que hemos estado recopilando información. En tiempos de emergencia han jugado con nuestros trabajadores".

Jesús Rojas hizo un llamado a aquellos cuyos derechos han sido vulnerados, para que se contacten con él y su pequeño equipo de jurídicos que lo ha estado asesorando al respecto.



PRECIOS



El Concejal abordó además el tema de los precios de algunos productos que se han disparado como consecuencia de la pandemia. Señaló que en este estado de excepción en que está el país, "la autoridad sanitaria y también el jefe de zona tienen la posibilidad de estancar los precios. Mientras no salga un dictamen por el cual el valor de la harina por ejemplo, o de otros productos, se pueda congelar, los empresarios van a estar en libertad de asignarles los precios que quieran y los que compran van a ser los afectados". Agregó: ..."Y cuando a nosotros nos dicen que no salgamos de la casa, difícilmente vamos a poder estar haciendo un recorrido por locales para saber dónde un determinado producto está más barato o más caro"....La autoridad hizo un llamado "a la conciencia ética de los empresarios para que, aún en tiempo de necesidad, no suban los precios indiscriminadamente".

Finalmente Jesús Rojas informó que el Concejo ha recibido denuncias sobre supermercados que guardan productos en las bodegas para luego, cuando los stands están vacíos, sacarlos los miércoles o jueves que son los días en que los suben, lo que en definitiva es una mala práctica. "Estos hechos los hemos estado monitoreando todos los días"- apuntó.