Policial 21-02-2019

Concejal por Linares Luis Concha sufrió robo en su vivienda

Se llevaron dinero destinado a ir en apoyo de instituciones de la comuna y otras especies de valor.

Desconocidos ingresaron a la vivienda del concejal por Linares, Luis Concha; en calle Arauco fracturando una de las ventanas de su casa.

De acuerdo al relato de la autoridad comunal, “la llegada de mi hija me dio la alerta y me indicó que estaba abierto y al hacer el registro me di cuenta que habían cosas revueltas, me faltaba el celular y otras especies. El celular contiene todos los números de instituciones, autoridades y dirigentes de la comuna”.

Lo que más lamenta el concejal, “es que yo mantenía una cantidad de dinero no menor con la que ayudo permanentemente a instituciones cada vez que tienen alguna actividad benéfica, y ahora, al menos por unos días no podré ayudarlos. Se llevaron el dinero y eso me tiene mal porque yo se que la gente se esfuerza para sacar adelante sus eventos y eso es triste que se queden sin un aporte por pequeño que pueda ser. Yo dedicido cerca del 80% de sueldo de concejal para ayudar y en diciembre gasto tres sueldos de concejal para poder aportar a estas actividades.”

“Por otro lado, gracias a Dios que no me desperté, porque de haberme dado cuenta que estaban adelantro tomo mi pistola que guardo en una caja sobre el televisor, y ahí si que no respondo. O me matan o les disparo yo y esto no habría terminado bien. Por suerte no llegamos a este punto”, dijo el concejal Luis Concha.

Afectada, la autoridad acotó que “te invaden tu privacidad y eso es lamentable, esto quiebra tu tranquilidad y te influye emocionalmente y a otras personas que esperan que los ayudes”.

Esta no es la primera vez que el concejal Luis Concha sufre un robo ya que el año 2010 desconocidos ingresaron a su casa cuando vivía en el sector La Posada, donde los sujetos se llevaron gran parte de las especies y el accionar policial no pudo establecer responsables en lo sucedido.