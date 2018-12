Política 12-12-2018

Concejal Radical entorpece remoción de Alcalde de Talca

Hasta último minuto se extendieron las conversaciones para convencer al concejal Víctor Inzulza, de firmar una solicitud de remoción del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, ya suscrita por los otros tres ediles de oposición.

El diálogo no prosperó. Si bien los concejales Sixto González (PC), Hernán Astaburuaga (PS) y Juan Carlos Figueroa (DC) platicaron con Inzulza en el mismo edificio que alberga al Tribunal Electoral Regional (TER), el edil pro radical ingresó al organismo con un documento que exhibía su única firma, sin completar el quórum de cuatro miembros del concejo.

“Tengo claro que no va a ser admisible el ejercicio que voy a hacer, pero quiero demostrar que voy a cumplir con mi deber. Voy a proponer si puede quedar pendiente, pero ya tengo la hora reservada”, señaló Inzulza antes de acudir a su cita a las 15:30 horas en el TER.

“No estoy de acuerdo en el procedimiento y nunca estuve de acuerdo en firmar ningún mandato de ninguna naturaleza (…). Eso no es responsabilidad mía. Somos diez concejales y no me vengan a hacer responsable a mí de una situación”, agregó Inzulza.

Mientras el edil entregaba su escrito de una página, en las afueras del TER sus colegas se mostraban decepcionados.

“Esto que presenta el profesor Inzulza no lo lleva a ninguna parte y lo único que hace es fraguar una salida impune. Esto es un tongo”, declaró el edil González.