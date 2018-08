Política 26-08-2018

Concejala Myriam Alarcón: “ausencia de parlamentarios a reunión por Linares es una vergüenza”

“La ausencia de parlamentarios en la reunión por el futuro de Linares es una vergüenza”. Así de categórica fue la concejala Myriam Alarcón (PPD), quien no escatimó en críticas a diputados y senadores que no concurrieron al cónclave convocado por el Concejo Municipal, el viernes, instante en el cual se acordaría un trabajo conjunto para activar la cartera de proyectos de inversión pública, estancados en la actual administración.

Esta labor es considerada fundamental, para generar las condiciones que permitan diversificar la matriz laboral, aminorando la cesantía estacional y el impacto que, eventualmente, vendrá aparejado con el cierre de planta Iansa.

“Me parece una falta de preocupación de parte de senadores y diputados. Se agradece la presencia de Rolando Rentería, ex alcalde de esta comuna y hoy diputado por el Maule Sur… pero este mismo hecho, nos deja claro con quien realmente se puede contar. El que estén delegados o representantes, no es lo mismo… ojalá que en lo que venga, por lo menos se dignen aparecer y comprometerse en presencia con lo que la comunidad quiere”.

Por su parte, el concejal Jorge Cuevas (RN), indicó que “lo más importante de este momento para Linares, es que se necesitan sumar voluntades, para que en las nuevas condiciones de licitación de la Ruta 5 Sur, se consideren caleteras y un acceso como corresponde a nuestra comuna. La inversión pública es fundamental para esto, no es menor que podamos contar con gestiones de parlamentarios para conseguir recursos”.