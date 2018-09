Política 12-09-2018

Concejala Myriam Alarcón: “Es evidente nuestra preocupación por el cierre del Pub Tacubas”

El anuncio del cierre del pub Tacubas, ubicado en calle Maipú, debido a reclamos de vecinos por ruidos molestos, generó una natural preocupación en la opinión pública, especialmente porque en una anterior sesión del Concejo Municipal se había manifestado que no se cerraba hasta la renovación de las patentes que debe realizarse a comienzos del próximo año.

Debido a ello, la concejala Myriam Alarcón manifestó que “anteriormente y tras revisar los informes que estaban en regla, yo manifesté en reuniones anteriores que no había argumentos para cerrar el local. Para mí es un tema que ya estaba zanjado. No obstante, nos enteramos ahora de que estaba cerrado por una situación judicial, originada por la demanda de unos vecinos ante el Juzgado de Policía Local ”.

“Me reuní con gente del comercio establecido y esta es una situación que a todos preocupa, por lo que significa como fuente laboral para las 35 personas que trabajan allí, como también para el turismo que se genera precisamente en estas Fiestas Patrias”, indicó.

Trascendió también que a través de gestiones podría funcionar momentáneamente en otro recinto, lo que contaría con el apoyo de la Cámara de Comercio.