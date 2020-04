Política 28-04-2020

Concejala Myriam Alarcón: "No se nos ha consultado por medidas locales respecto al Covid-19"



La concejala Myriam Alarcón expresó que, a pesar que se han llevado a cabo las sesiones normales del Concejo Municipal, el Alcalde Meza no ha llamado a reuniones extraordinarias, para abordar temas de importancia, considerando la delicada situación que se vive en el marco de la pandemia provocada por el Corona Virus.

"Hasta la fecha, en el Concejo Municipal de Linares no se han desarrollado labores, reuniones o jornadas de trabajo de manera corporativa con miras a abordar las acciones a seguir-dijo la autoridad, ni tampoco se ha consultado nuestro parecer. Todo ha quedado supeditado al criterio, atribuciones y decisiones que ha tomado el alcalde Meza, junto a sus asesores, sin consulta al cuerpo de Concejales de la comuna"-aseveró.

En cuanto a las medidas implementadas por el Alcalde para el control de la pandemia y métodos de sanitización, Myriam Alarcón indicó que el sistema de control de acceso a la ciudad “no ha existido. Por ejemplo-dijo-durante el fin de Semana Santa no hubo control de vehículos ni personas en el acceso a la comuna que haya sido dispuesto por el municipio, considerando que hubo una masiva concurrencia de visitantes a nuestra ciudad y priorizándose sobre todo el control hacia los sectores cordilleranos".

De acuerdo a ella, se debió haber puesto el acento en un control riguroso en el acceso a la ciudad, ya que, siendo un aporte, no basta con el líquido de las barreras de sanitización dispuestas para los vehículos en sectores como Vara Gruesa, Puente Tres Arcos y Avenida Aníbal León Bustos. "Acá también, me parece, se hace necesaria una cuarta barrera para el sector de salida a Palmilla", afirmó.