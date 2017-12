Política 26-12-2017

Concejales analizan en Linares escenario político tras elecciones presidenciales

Siguen las cuentas alegres para algunos, negativas para otros, luego del resultado electoral, y las proyecciones que esto podría traer en el nuevo escenario político.

En Renovación Nacional (RN) de Linares, creen que existirá mayor probabilidad de que proyectos comunales, tengan recepción en el gobierno de Sebastián Piñera.

Francisco Durán, concejal de RN en esta comuna, señaló que “es un hecho relevante que el Alcalde de Linares sea del mismo partido que el Presidente electo Sebastián Piñera, se generan canales naturales de mayor diálogo y, considerando que quedan 3 años aún de gestión del actual Concejo, hay buenas expectativas de que se impulsen inversiones públicas que permitan activar económicamente a la zona, luego de un último año que no ha sido del todo beneficioso en esa área”.

Desde la Nueva Mayoría, queda mucha autocrítica por realizar. Creen que no puede tardar demasiado, dados los errores cometidos. Jesús Rojas, concejal de la Democracia Cristiana (DC), precisó que “esta es una buena muestra de que se realizaron cosas muy mal, de que los avances logrados durante este Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, no fueron del todo comunicados o socializados con la comunidad, quedaron algo tapados por una campaña descarnada de la derecha de implantar el miedo o la pérdida supuesta de privilegios, que en estricto rigor, no existen… me inquieta la imagen de gente poderosa en esta comuna, que salió a celebrar el triunfo de Sebastián Piñera, olvidando a la gente modesta que les creyó y voto por ellos”.

El resultado contundente de Chile Vamos, dejó dudas respecto de qué hizo cada cual en materia local, por lo menos en la Nueva Mayoría, para resaltar los logros del actual gobierno.