Nacional 20-05-2017

Concejales de Valparaíso respaldan "guerra" de Sharp contra "carretes" clandestinos

Además, ante los últimos hechos delictuales que se han registrado en la comuna, el alcalde anunció que este fin de semana comenzará a operar el "delegado de la noche" en la ciudad.

"A los clandestinos él les va a declarar la guerra", afirmó el concejal Carlos Bannen (UDI) respecto al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp y sus declaraciones de ayer en las que el edil se mostró abierto a regular el funcionamiento de estos locales y de aplicar un horario restringido a las botillerías.

"Todos los días me llegan reclamos de vecinas y vecinos que denuncian que hay locales que se exceden en los horarios nocturnos con ruidos molestos", expresó la autoridad comunal el martes. En ese sentido, y ante los hechos de violencia que se han registrado en la ciudad, Sharp declaró que cerrará los "carretes" clandestinos de Valparaíso, que no cuentan con permisos y que muchas veces son foco de estas actividades delictuales. Ante esto, Bannen se mostró de acuerdo con la medida y señaló que "yo soy de la opinión que cualquier funcionamiento de algún local que esté al margen de la ley lógicamente no puede funcionar". Por su parte, el concejal Marcelo Barraza (DC) comentó que "las palabras del alcalde Jorge Sharp representan no sólo el sentir de la comunidad de Valparaíso si no en parte importante también lo que muchos concejales hemos señalado permanentemente en orden a cerrar los clandestinos".

No obstante, afirma que "es fundamentalmente un problema de carácter policial más que municipal, porque el hecho de que pasemos multas, no necesariamente traerá aparejado el que éstos terminen". Horario restringido para botillerías En tanto, el alcalde no descartó adelantar el horario de cierre de las botillerías de la comuna, idea que no tiene el mismo respaldo entre los concejales. Bannen, por un lado, comentó que "a los clandestinos él (Sharp) les va a declarar la guerra, pero respecto de este horario restringido, la verdad es que yo creo que hay que tener más antecedentes en la mesa para poder resolver el asunto". De esta forma, aseguró que una medida tomada hace un tiempo por el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, podría ser una opción válida para considerarla: alargar el horario de funcionamiento de los locales nocturnos, pero sin que esta extensión incluya la venta de alcohol.

"Lógicamente eso en su minuto fue conversado con los empresarios nocturnos de la comuna y yo creo que eso también falta ahora", aseguró. Esto último, según Bannen, diferencia esta medida de la implementada por la ex alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, de la cual luego se tuvo que retractar por las protestas que protagonizaron los locatarios. Barraza, en tanto, fue más tajante y aseveró que "las botillerías podrían cerrar más temprano o más tarde pero si los usuarios están decididos a comprar se las ingeniarán en esa iniciativa, (por eso) apelo a intensificar el trabajo formativo en los hogares".

Delegado de la noche El martes, el Concejo Municipal anunció la implementación desde este fin de semana de un "delegado de la noche", cargo que será desempeñado por el empresario gastronómico y dueño del Deck Muelle Barón, Juan Carlos González. Según publicó La Segunda, el delegado deberá coordinar a Carabineros, la PDI, la Gobernación y otras instituciones para enfrentar los problemas de seguridad y delincuencia en las calles de la ciudad.