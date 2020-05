Política 23-05-2020

Concejales del PDC y Senadora Rincón denuncian alza de cuentas por electricidad



Jaime Arancibia tiene un hijo electrodependiente. La fibrosis pulmonar que padece transforma el suministro eléctrico en un tema clave para el grupo familiar, pero hace un mes la boleta a pagar, vino con una muy mala noticia: de los casi 20 mil pesos que cancelaba habitualmente pasó a más de 45 mil pesos.

Una bofetada para un trabajador que lleva más de un año con licencia médica, las que por cierto no le son canceladas desde hace varios meses. “No puedo darme el gusto de no pagar. Porque la vida de mi hijo depende de la electricidad y si las cuentas se mantienen en este nivel, después será más difícil cancelar”, sostuvo.

Casos como el de Jaime se están repitiendo de manera preocupante en la región del Maule. Por ello, la Senadora Ximena Rincón y los concejales Paulo Donoso (Teno) y Víctor Saavedra (Licantén), además de la dirigente social de Hualañé, Carolina Muñoz, comenzaron a recoger antecedentes de lo que está ocurriendo en sus comunas y en el resto del Maule, para oficiar a la Superintendencia de Electricidad y al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.

“Oficiamos a la Superintendencia de Electricidad y al Sernac para que revise estas alzas desmedidas y no acordes a una época de severa crisis económica. Nos han llegado cuentas eléctricas de familias con un consumo regular mensual de un promedio de 18 mil pesos y que aumentaron a casi el doble. Sin embargo, tenemos información que el incremento en otros casos ha sido aún mayor”, precisó la legisladora,

Agregó que si bien puede haber un mayor consumo que explique parte del alza, hay situaciones que preocupan a la comunidad. En este sentido, Ximena Rincón dijo que varios vecinos se quejaron de que la revisión de medidores no se hace de manera presencial y se realiza una facturación estimada en base a un promedio de los últimos 6 meses.

Para la senadora, esta metodología, impuesta unilateralmente por las empresas, no es coincidente con las facturas que pagan muchas familias. “No sólo el consumo promedio afecta a los clientes en el cálculo del total a cancelar. También hay casos respaldados en que la boleta incluye el mes anterior, ya pagado”, aseguró la legisladora.

Los concejales Paulo Donoso y Víctor Saavedra, junto a la dirigente social de Hualañé, Carolina Muñoz, lamentaron el alza en las boletas eléctricas y lamentaron que por ahora la respuesta de la Superintendencia de Electricidad, se remita a una invitación a “revisar las boletas”.

“Aceptar esta respuesta es validar una situación anómala, que quedará a firme si la persona no revisa su boleta. Eso es algo que no podemos tolerar, el organismo regulador debe estar atento y al servicio de miles de clientes que pueden ser objeto de abusos”, puntualizaron.

Los ediles también llamaron al SERNAC a que ponga a disposición de los clientes todos sus medios tecnológicos y legales para recibir las denuncias y estudiar eventuales demandas colectivas, que devuelvan a los usuarios lo pagado en exceso.

Finalmente la Senadora, concejales y dirigente social hicieron hincapié en que las familias afectadas por estas alzas en general no cuentan fuentes laborales estables e ingresos, por lo que este cobro excesivo es una complicación más en la planificación del presupuesto familiar.