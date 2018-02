Crónica 28-02-2018

Concejales opositores aclaran: Estamos a favor del recambio a luminarias led pero no de la licitación

Seis concejales se juntaron en un restaurante de la ciudad para dejar en claro su posición frente a este tema, enfatizan en la necesidad de este proyecto, sin embargo cuestionan la forma en que se desea llevar a cabo, y esperan que se vuelva a poner en la mesa de trabajo.

El recambio de luminarias a tecnología Led es una necesidad en nuestra ciudad. Eso no está en discusión, lo que cuestionan los concejales: Favio Vargas, Paula Rodríguez, Jesús Rojas, Myriam Alarcón, Eduardo Ibañez y Michel Concha es la licitación, la que consideran según- expresaron en una declaración pública conjunta, “es deplorable , el costo es elevado y muy mal administrado en cuando a su reposición y mantención”.

Según cuentan, este proyecto se les presentó en dos oportunidades y en ambas se consideraba el total de las luminarias de la comuna y que -para sorpresa de ellos- de manera arbitraria se decidió que de los 11.500 puntos de la comuna sólo serían mejorados 9 mil. Los que quedaban postergados serían entonces todos los sectores rurales. Entonces se preguntan ¿Por qué? ¿Es que acaso somos dos comunas?. La propuesta planteada desde la administración municipal es que para mejorar la iluminación de los sectores rurales llevarían los focos que se cambien en el sector urbano. Solución que no comparten los 6 concejales, puesto que según afirman “hemos firmado una Ordenanza Municipal que obliga a que todas las extensiones y recambio de luminarias sean led. Preguntan ¿acaso creamos ordenanzas para los demás y el mismo municipio queda exento de esas obligaciones?. Para ellos esos focos de recambio se transformarán en chatarra y eso no es justo para los sectores rurales.

Otro punto que tocaron fue el costo de este proyecto que asciende a 8 mil millones de pesos pagados a 10 años, (tres períodos municipales), el cual sólo Tres mil millones se invertirían directamente en nuestra luminaria y 5 mil serían utilidades para la empresa licitada. ¿Estamos del lado de linares o de la empresa licitada?, ¿Por qué no hacerlo a menos años?, se cuestionan.

Además aseguran que todo lo que pudiera ser ahorro por el cambio de tecnología no llegaría a los bolsillos de la comuna, sino a los de la empresa licitada. Además al término del contrato licitatorio, deberían volverlo a hacer “porque no tendríamos –igual que ahora- los recursos para hacerlo nosotros mismos” afirma Jesús Rojas, “además se nos informó que ningún estudio garantiza que las luces led tengan una vida útil de más de 10 años, y que sólo por estimaciones se puede calcular un cierto de número de horas. Entonces, ¿cuándo podríamos considerar un verdadero ahorro?” dice el concejal.

Su cuestionamiento apunta a que para la administración municipal del Alcalde Mario Meza la única solución al problema de alumbrado público es la licitación y endeudamiento por 10 años. En este sentido, los concejales consideran que deberían buscar otras fuentes de financiamiento, como las de las políticas de eficiencia energética financiadas a través del fondo nacional de desarrollo regional FNDR y que otras comunas ya tienen.-

Además afirman que “No somos responsables de la mantención del alumbrado público, sino sus fiscalizadores, ayudando a la comunidad cuando los postes cercanos a sus casas se encuentran apagados”.

Finalmente recalcaron que su voto de rechazo fue a la licitación no al cambio de luminarias. Y esperan que este proyecto vuelva a ponerse en la mesa de trabajo del concejo municipal, considerando esta vez cambio en las bases de licitación en un proceso más claro y dialogado con los concejales.

También esperan que el Municipio pueda contar con un departamento de Alumbrado Púbico que dé respuestas a las innumerables necesidades de los vecinos. Esto, debido a que en las últimas semanas varios sectores se han quedado sin luz exponiendo a la comunidad a peligros de seguridad pública.