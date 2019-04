Crónica 03-04-2019

Concejo Municipal de Retiro dice No al pago de los medidores inteligentes por parte de los clientes

En la última sesión del concejo municipal de Retiro, el cuerpo colegiado con el quórum de mayoría absoluta de parte los concejales asistentes, prestó su acuerdo favorable apoyando las iniciativas que tengan por objetivo evitar, no permitir o rechazar que el cliente de las empresas que proporcionan energía eléctrica domiciliaria, asuman los costos por la reinstalación de medidores inteligentes, manifestando que dichos gastos sean absorbidos en un 100% por las respectivas empresas.

Es este el motivo por el cual muchos sistemas públicos se han unidos para intentar resolver este tema país el cual ya comienza a perjudicar a gran parte de los chilenos. La comuna de Retiro, no ha querido estar ajena, siendo sus propias autoridades las que se abanderizan con el objetivo de evitar que los clientes asuman costos antes impensados.

“Como cuerpo colegiado nos vemos en la obligación de apoyar a nuestros vecinos, los cuales no tienen la culpa de que el sistema los haga partícipes de gastos económicos involuntarios. Nosotros continuaremos haciendo hincapié y con ellos gestionando una salida favorable a esta situación”, aseveró el alcalde Rodrigo Ramírez.