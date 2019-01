Deporte 17-01-2019

Concejo Municipal entregó 5 millones de pesos a la Academia “Los Toritos” para torneo Linares Cup

El único que no estuvo de acuerdo fue el concejal Michael Concha, quien calificó de exagerados los recursos

No fue fácil lograr el apoyo en una subvención extraordinaria de 5 millones de pesos para la realización del torneo Linares Cup que parte este domingo con el tradicional desfile inaugural y que luego tendrá 6 días de competencia. Habrá presencia de equipos extranjeros.

Desde el 20 al 26 del presente mes la fiesta del fútbol promete entregar alegrías, abrazos y emociones en todos los encuentros.

El alcalde Mario Meza dijo sentirse satisfecho, puesto que el concejo municipal , cambió de postura y votó favorablemente este apoyo económico: “nadie puede entender en su sano juicio , que el concejo municipal quiera rechazar la visita de mas de 3 mil niños a un campeonato que se ha desarrollado por cuarto año consecutivo , donde además vienen con sus padres desde diferentes partes del Conosur , pero particularmente la cantidad de alojamiento y desarrollo económico local desde el día 20 enero . Estamos en presencia del torneo más grande no sólo del Maule Sur sino también de la región. En lo personal, en el primer concejo estaba fuera de Linares, y no comprendí porque no se aprobó, pero afortunadamente ahora cambiaron la postura, entre ellos Jesús Rojas y Favio Vargas. El único que mantuvo su rechazo fue el concejal Michael Concha”.

El sorteo del torneo Linares Cup se realizará durante esta jornada desde las 10:30 horas en el Salón de DIDECO, donde están invitados los delegados de todos los clubes inscritos que participarán en esta cuarta versión.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo