Opinión 31-12-2016

Concepto de Año Nuevo según diversas culturas

“El año nuevo simboliza el comienzo de un mañana mejor”, autor anónimo

Hoy Ud. al leer este artículo, con seguridad ya habrá recibido el saludo de familiares y amigos, deseándose mutuamente un Feliz Año Nuevo .Que es una frase corta, pero que encierra un fuerte sentimiento de bienestar tanto para el que lo recibe, como para el que lo entrega.

El comentario de hoy, va en de parte mía y para Ud. expresarle que este nuevo año 2017 le sea pródigo sobretodo en Felicidad – Amor y principalmente en Salud. A la distancia va un abrazo fraterno para Ud. toda su familia.

Pero, el verdadero objetivo de esta vez ,como es mi costumbre recordarle y si no lo sabe, darle a conocer culturalmente el porqué en el mundo occidental principalmente se celebra hoy el Año Nuevo.

Es hoy motivo de Fiesta y entrega de buenos deseos, en los pueblos cuya fe es la Cristiana .Otras culturas, como la China, Hebrea, Musulmana tienen Fechas diferentes para celebrar el inicio de un nuevo ciclo de 12 meses e inclusive viven en años diferentes al nuestro.

La celebración de un día como hoy 1 de enero ( y no Primero de enero como algunos vulgarmente dicen) nació en Roma, alrededor del año 47 antes de nuestra Era. Se estableció por primera vez el Uno de enero como el inicio del año , en un nuevo calendario que fue modificado por el Emperador Julio César al que se le conoce como Calendario Juliano

Anteriormente los romanos celebraban el Año Nuevo en el mes de “ marzo”, de acuerdo a la tradición imperante, desde el reinado del Emperador Numa Pompilio ( que fue el segundo Rey de Roma)

Con el calendario Juliano, se estableció que los años tendrían 365 días y las 6 hrs. restantes se juntarían cada 4 años, haciéndose un nuevo día , que se agregaría al mes de febrero cada 4 años ( Se conoce como año bisiesto).

Las reformas posteriores, realizadas por el Papa Gregorio XII respetaron la designación del Uno de enero como el primer día de un nuevo año .Desde 1582 esta fecha, quedó consagrada en el Calendario Gregoriano que sustituyó, al antiguo calendario Juliano. Como es sabido este Calendario es usado por la mayoría de los países cristianos ( Rusia y Rumania lo adoptaron solo el año 1918)

De esta forma mi amable lector, ya sabe o recuerda la fecha y nombre del calendario que hoy en día usa el mundo occidental .Pero, otras culturas, civilizaciones ,naciones usan otro tipo de calendario, cuyo primer día del año, difiere sustancialmente con el nuestro.

Así vemos que para los Chinos, el Año Nuevo comienza entre enero y febrero con la aparición de le segunda Luna Nueva de Acuario ( posterior así al Solsticio de verano de nuestro hemisferio sur (Los Chinos creen además ,que un animal gobierna el nuevo año, pero esta materia es asunto de otra investigación).

Para los JUDIOS , el Año Nuevo ( ROSH HASHANA), empieza en el mes de Tishiri que equivale a set. u octubre de nuestro calendario Gregoriano y que coincide con la primera Luna nueva de otoño.

Los MUSULMANES empiezan el Año Nuevo en el mes de Muharam, que como obedece a un calendario lunar, puede caer en cualquier mes del calendario gregoriano.

Pero, no solo los pueblos antes nombrados y otros “ originarios” difieren en la fecha del Año Nuevo ,si no que también sus años calendarios son dispares al nuestro .Los Chinos, por ej. viven hoy en el año 4714) y cada año está representado por un animal :cerdo, rata ,etc.

Los HEBREOS transitan hoy por el año 5777 ( establecido según ellos con la supuesta creación del mundo)

Los MUSULMANES estarían hoy en el año 1395( su calendario comienza con la huida de Mahoma a la Meca( Hégira), ocurrida el 16 de julio del año 622 de la era cristiana.( hay que restar 622 al año gregoriano: 1395).Dijimos que otros pueblos ,etnias ( incas,mapuches ,etc) tienen a su vez otras fechas para celebrar el Año Nuevo y otro calendario .Como agricultores lo relacionan con el equinoccio de primavera ,es decir, con el movimiento de la tierra alrededor del sol, propicios para la siembra y cosecha.

Pero existe otro calendario y es el ASTRONOMICO ,el cual comienza el 21 de marzo con el equinoccio de primavera ( hemisferio norte) estación en que la vida renace y los frutos se multiplican .En esa fecha el sol alcanza el cero grado del signo de Aries, primero del zodiaco.

Leído lo anterior ,quizás persiste en Ud. la pregunta ¿ Porqué se festeja el uno de enero de cada año ,como el Dia del año nuevo? Para responder hay que recordar que para el mundo cristiano ,Jesús ,como judío y de acuerdo a la tradición de su pueblo, todo varón debía ser circuncidado al 8º día de nacer .El Año Nuevo se celebra en la actual fecha( 1 de enero) recordando la operación del Nazareno : 8 días después de haber nacido un 25 de dic.

Después de todo ,podemos aún preguntarnos¿ será el año chino el verdadero, o el maya ,el egipcio, el celta ,el persa? O ¿ Será el del big bang o el de los astrólogos? Pensamos que sin importar las culturas, acogiéndome a la fuente consultada para resumir y relatar esta crónica de Crhistian Gadea Saguier en su block “ Los arquitectos” de entregar a todos los lectores” lo mejor de la vida traducida en Paz y Armonía haciendo votos que estas reinen siempre en sus vidas.



(René Recabarren Castillo

Profesor Normalista)