Cultura 30-01-2020

Conceptos de vida ligados a la relación del hombre y la naturaleza fueron plasmados en el Mural que pintó Alejandro González

Casa Salud de San Javier se inaugura el 31 de enero, como el primer proyecto dedicado a la prevención de enfermedades.

“Siempre he pensado que el arte tiene que ver con una terapia social, incluso los colores tienen que ver con la autoestima de la gente. En general en la sociedad estamos muy depresivos, por eso con estos colores nos desinhibimos y le da mayor participación a la gente en el espacio territorial”, indicó Alejandro “mono” González respecto al mural que pintó en Casa Salud.

El recinto ubicado en la esquina de calle Miraflores con Loncomilla que era ocupado por la Policía de Investigaciones PDI hasta el terremoto del 27F, luego el municipio lo solicitó en comodato a bienes nacionales, y tras invertir en su reparación se transformó en un espacio dedicado a la prevención de enfermedades y promoción de salud, con programas y terapias complementarias y deportivas.

“Es muy importante para mi pintar acá, ya que nosotros siempre luchamos por la vida, y en este sentido, este espacio donde antes puede evocarse la opresión, los derechos humanos y la memoria, hoy le damos vida con gente, colores, pájaros y nidos a estas murallas. Eso me motiva a seguir luchando por la justicia, por el desarrollo de la vida, por la equidad. En el fondo hay que ser generosos, y cada uno debe hacer un aporte para construir una sociedad más justa”, agregó el destacado muralista.

Casa salud cuenta con una serie de espacios equipados para fomentar la práctica de deportes, alimentación saludable, el arte y la reflexión. Será inaugurada el próximo viernes 31 de enero y espera recibir a todos los vecinos y vecinas de esta comuna.

“Esta casa se va habilitar para el desarrollo de actividades de promoción de salud, porque queremos mirar la salud también como un espacio de prevención, no solo atender a nuestros pacientes que están con alguna complicación, sino que también conversar, discutir, crear actividades con nuestros vecinos en virtud de prevenir las enfermedades. Vamos a tener tres áreas, que son los convenios que están asociados a trabajo comunitario”, señaló, por su parte, Carlos Estrada, Director Comunal de Salud.