Crónica 05-05-2019

Concluye temporada de cosecha de miel colectiva en el Santuario de la Naturaleza Achibueno

Este hito marca el término de la fase de prospección y el inicio de la etapa de intervención del eje Producción dentro del programa desarrollado por el Instituto Forestal en la zona precordillerana de Linares.

Finalizó la primera cosecha de miel, del Programa Santuario de Naturaleza Cajón del Río Achibueno, ejecutado por el Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y financiado por el Gobierno Regional del Maule, que comenzó en enero de manera artesanal y terminó en el mes de marzo con tecnología de punta.

Este proceso lo realizaron 60 de los 90 beneficiarios y fue supervisado por los profesionales apícolas que, mensualmente, acompañaron e instruyeron a las familias desde el inicio del proceso. En esta primera etapa, se cosecharon 900 kilos (Kg) de miel (desde Llepo a Juan Amigo), lo que indica un promedio de 15 Kg por productor melífero. Los 30 beneficiarios restantes no realizaron la cosecha, con el objetivo de dejar alimento para sus abejas durante el invierno.

El profesional de INFOR, profesor apícola Manuel Lara, destacó la producción y calidad de la miel, pese a la poca floración de este año en el lugar. “En un principio el proceso era artesanal, se desabejaban los marcos de las colmenas y se procedía manualmente a retirar el material. Pero en febrero, el programa invirtió en una centrífuga y batea de alta gama, con el objetivo de mecanizar el proceso para una nueva cosecha, consiguiendo una mayor eficiencia en la producción y un aumento a futuro, en la rentabilidad campesina”, especificó el experto.

Los beneficiarios melíferos del programa, iniciaron un proceso de capacitación los últimos meses del año 2017, continuando todo el 2018 con capacitaciones de distinto índole, como: manejo de colmenas, plagas, charlas con SAG, gira técnica a un apiario en Batuco, generando en total 30 charlas grupales y 800 asistencias técnicas individuales.

En relación al proceso, el Director del Programa Santuario de la Naturaleza Achibueno y Encargado de la Oficina INFOR Maule, Víctor Barrera, comentó que este año se continúa con ambas asistencias, pero se comienza otra etapa vinculada al procesamiento y valor agregado de la miel. “En marzo se enviaron 15 muestras de miel, representativas de cada sector, a un instituto especializado de la Facultad de agronomía de la Pontífice Universidad Católica de Chile, para crear un análisis nutricional y botánico de cada muestra, además generar un insumo para un potencial sello o marca de la Miel del Achibueno”.

Por su parte, la Seremi de Agricultura del Maule, Carolina Torres, destacó los resultados obtenidos por INFOR a través de este programa financiado por el Gore. “INFOR ha logrado desarrollar en el Santuario de la Naturaleza Achibueno, una intervención integral que incorpora distintos aspectos, que van desde el tema de la conservación medioambiental hasta la generación de alternativas productivas para los vecinos del sector. Eso permite que este proyecto tenga sustentabilidad, pues los vecinos del Cajón se sienten parte de esta iniciativa, que les ayuda a cuidar el entorno pero también, a obtener nuevos beneficios económicos basados en una actividad sustentable con el medioambiente, como lo es la producción melífera”.

El trabajo realizado por el Instituto Forestal, también ha tenido eco en los beneficiarios del programa, según Sebastián Canales Poblete, “INFOR es una ayuda fundamental para todos nosotros, la atención ha sido muy buena por parte de los profesores y sus profesionales, se toman el tiempo para enseñarnos y entregarnos conocimientos. Yo no tenía idea del mundo de las abejas y ahora sé mucho, además trabajar juntos con mi señora, ha sido muy positivo”.

Pese, a la baja cosecha de miel a nivel nacional, el resultado de la temporada es positivo, según expresó el Director del Programa Achibueno, Víctor Barrera, “si pensamos que hace un año teníamos cero producción y si sumamos la poca floración, el resultado de producir 900 kilos en conjunto es positivo”. Además, este año se sumaron 25 nuevos beneficiarios de las sectores Los Mogotes (10) y Vega de Molino (15), familias que no habían sido incorporadas desde el inicio del programa y que a partir de mayo se recibirán las capacitaciones del equipo del programa.