Nacional 04-07-2018

Condenan a aerolínea a indemnizar a recién casados por cancelación de vuelo de su luna de miel

"La información del cambio de vuelo no fue entregada". Por esta razón, una pareja de recién casados no pudo abordar el vuelo a la que sería su luna de miel en el Sudeste asiático. Ante el hecho, y tras una demanda presentada por ambos, la aerolínea australiana Qantas Airways deberá pagar por daños tanto materiales como morales, además de las costas del juicio. "Estamos en condiciones de señalar que nos encontramos en presencia de una infracción a las disposiciones de la expresada ley, cometida por un proveedor que, en la prestación del servicio de transporte aéreo a consumidores personas naturales, actuó con negligencia al no entregarle la información del cambio de vuelo, causándoles un evidente menoscabo debido a fallas o deficiencias en la calidad y sustancia del antes referido", sentenció este martes la Corte de Apelaciones de Santiago.

De esta forma, la novena sala del tribunal de alzada, condenó a la empresa a pagar una multa de 20 UTM ($950 mil aprox.) y una indemnización de $4.374.740 a la pareja afectada. De dicho monto, $2.376.740 corresponden al concepto de "daño material" y que equivale al total que los recién casados tuvieron que desembolsar para comprar, ese mismo día, dos nuevos pasajes en otra aerolínea hacia su destino. Los $2.000.000 restantes equivalen al monto por concepto de "daño moral" que exigieron los afectados por "el dolor, aflicción, detrimento, menoscabo, destrucción o mengua" acreditado en el juicio por los afectados. Además, Qantas deberá hacerse cargo de las costas de este juicio, en primera y segunda instancia. De acuerdo al detalle del fallo entregado por la Corte: "En este caso, la fundamental información relativa al cambio de fecha para el vuelo de luna de miel, no le fue entregada a estos consumidores, incumpliendo Qantas Airways Limited Agencia en Chile con este deber básico, lo que justifica sancionar dicha infracción" "Estamos en condiciones de señalar que nos encontramos en presencia de una infracción a las disposiciones de la expresada ley, cometida por un proveedor que, en la prestación del servicio de transporte aéreo a consumidores personas naturales, actuó con negligencia al no entregarle la información del cambio de vuelo, causándoles un evidente menoscabo debido a fallas o deficiencias en la calidad y sustancia del antes referido", consigna el documento