Nacional 26-08-2017

Condenan a cuatro años de libertad vigilada a ingeniero que asaltó sucursal bancaria en Providencia

Cristian Maldonado no presentaba antecedentes penales y reconoció la autoría de los hechos, por lo que accedió a un procedimiento abreviado.

En un procedimiento abreviado fue condenado el ingeniero calculista Cristian Maldonado, quien permanecía en prisión preventiva desde el 13 de febrero de este año, luego de que robara $21 millones e intimidara al personal de la sucursal ServiEstado de la calle Bilbao, siendo detenido por Carabineros en las inmediaciones del lugar. El imputado, de 28 años, no presentaba antecedentes penales y reconoció la autoría de los hechos, por lo que accedió a un procedimiento abreviado. La Fiscalía solicitó ante el 8º Juzgado de Garantía la pena de cuatro años de presidio por el delito de robo con intimidación, mientras que la defensa solicitó que se cumpliera la pena en libertad asistida intensiva. El tribunal estimó que se cumplían los requisitos y condenó al imputado a la pena de cuatro años, la que podrá cumplir en libertad con un programa de Gendarmería. El fiscal Francisco Jacir señaló que "es un imputado que cumplía con los requisitos que la ley establece. El imputado se encontraba confeso del hecho, no tenía antecedentes penales anteriores de ninguna naturaleza y la víctima estuvo de acuerdo con este procedimiento abreviado". "En virtud de los antecedentes que se expuso fue concedida la pena de cuatro años", detalló el persecutor. El imputado deberá someterse ahora a un plan que deberá ser fijado por Gendarmería, el que tendrá que cumplir durante el tiempo de la condena.