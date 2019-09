Nacional 13-09-2019

Condenan a Junaeb de Los Ríos a pagar millonaria indemnización a funcionaria despedida

Una indemnización correspondiente a once suelos, equivalentes a 12 millones de pesos, deberá pagar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a una ex funcionaria, tras la determinación tomada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia que falló a favor de la mujer en un juicio laboral, a raíz de su desvinculación del servicio ocurrida en diciembre de 2018.

Germán Aravena, abogado de la ex trabajadora, aseguró que esta sentencia "es contundente ya que se determinó que fue despedida habiendo discriminación política".

En relación a una posible apelación por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el defensor indicó que "esperamos que el Consejo no recurra porque la sentencia es bastante decidora, los audios son públicos y, para quienes estuvimos en la audiencia, los antecedentes puestos allí son graves" puntualizó.

La presidenta regional de ANEF en Los Ríos, Nancy Silva, realizó un llamado a las autoridades para pedir la renuncia de la autoridad regional de Junaeb Karina Silva, y puntualizó que con este fallo "se confirma que la directora ha incurrido en situaciones de acoso político, hostigamiento, maltrato e ilegalidad en los despidos del 2018, sumándose denuncias a nivel institucional, licencias y casos de enfermedades profesionales confirmados".