Nacional 22-02-2017

Condenan a ocho años de cárcel a hombre que intentó robar un cilindro de gas y una bicicleta

El individuo tenía antecedentes por los delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, homicidio frustrado, entre otros.

A ocho años de cárcel fue condenado Jaime Osvaldo Díaz Bahamonde tras ser sorprendido en agosto de 2016 tratando de robar un cilindro de gas y una bicicleta. El robo, que finalmente fue frustrado, ocurrió en un domicilio de Osorno, lugar donde el dueño de la casa logró detenerlo hasta la llegada de Carabineros. El hecho constituyó un delito por robo frustrado en lugar habitado, debido a que el autor no alcanzó a huir con el cilindro de 15 kilos ni la bicicleta. Respecto a la cantidad de años en la que el sujeto deberá pagar el delito, el fiscal a cargo del caso, José Vivallo Campos, dijo a Emol que "no quedamos conformes con los ocho años" debido a que la fiscalía había pedido 10 años de privación de libertad. Asimismo declaró que "la ley establece la posibilidad de sancionar de esa forma" y detalló que "el delito frustrado de acuerdo a la ley se sanciona de igual forma que un delito consumado, tratándose de robos en domicilio. Por tanto, nosotros actuamos en base a ese criterio". Además, Vivallo agregó que el imputado fue condenado "considerando el delito que cometió y los antecedentes previos que obran en su contra". Díaz tenía antecedentes por los delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, homicidio frustrado, entre otros. Según el fiscal "hay muchas circunstancias que concurren en este caso, el acusado tenía varias condenas previas con delitos similares, no es una persona que haya cometido su primer delito. Si hubiera sido así, la pena probablemente hubiera sido menor". En este sentido señaló que lo más importante para declarar la condena en estos casos es "el peligro que se advierte para la integridad de las víctimas", lo cual aplica en delito cometido por Díaz debido a que "la victima pudo verse afectada de otra forma. Afortunadamente no lo fue, pero existió un riesgo ante la interacción que tuvo con el acusado, donde fue ella misma quien lo detuvo".