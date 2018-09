Editorial 09-09-2018

Conducción bajo drogas

Por 111 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita al Ejecutivo disponer la implementación de herramientas para el control in situ de la conducción bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos.



La solicitud llama a priorizar el trabajo de la mesa intersectorial conformada por representantes de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito; del Servicio Médico Legal; del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; del Ministerio de Salud y Carabineros de Chile, a fin de establecer los protocolos y procedimientos que se ajusten a las normas vigentes sobre control de estupefacientes en la conducción de vehículos.



Al mismo tiempo, pide disponer la realización de estudios para evaluar su costo y considerar los fondos necesarios para la implementación de dispositivos de control in situ para detectar la conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes en la elaboración del presupuesto del año 2019.



Lo anterior, detallan los parlamentarios, considerando que el consumo de diversas drogas ha aumentado, significativamente y, a la fecha, no existe definición institucional respecto del equipamiento o material que permitirá efectuar dichos controles ni existe normativa o protocolo sobre su uso.



Por otro lado, agregan, la falta de instrumental y protocolos no permite determinar la incidencia de la droga en la conducción riesgosa y, consecuentemente, disponer de las políticas públicas que sean necesarias para disminuir su incidencia y poder, además, abordar de manera aún más integral el combate de las drogas.