Social 28-01-2022

Conducción segura en vacaciones: ¿Cómo evitar accidentes e imprevistos?





- El psicólogo y especialista en temas viales de la Universidad de Talca, Emilio Moyano, enfatizó en la importancia de conducir luego de un adecuado descanso para evitar accidentes.





Una correcta planificación en los viajes en vehículo durante estas vacaciones, que incluya tanto las distancias geográficas que se quieren recorrer, así como el estimado de tiempo que el chofer destinará para cubrir esos tramos, recomendó el académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y experto en materias viales, Emilio Moyano.







La idea es que para este período de recambio de veraneantes que se da entre enero y febrero, las personas puedan considerar estos consejos para evitar accidentes de tránsito o contratiempos en carretera.







“Existe un principio general de planificación del viaje que debe respetarse, y no salir a lo que nos depara el destino, llevados por el azar, ni deteniendo el vehículo donde nos pille la noche. Esa es la mejor manera de tener contratiempos, discusiones y accidentes”, advirtió.







Por el contrario, es necesario planificar tramos no superiores a 3 o 4 horas de manejo por conductor, además de efectuar paradas cada cierto tiempo, recomendó el experto.







“Siempre hay que contemplar 15 minutos de detención entre tramos de conducción, para estirar las piernas, tomar aire, pasar al baño, tomarse un café o un jugo, y cambiar la perspectiva visual. Esto en psicología se conoce como una pequeña restauración, para luego continuar con pilas recargadas, y así tener una disposición física distinta para seguir conduciendo”, aconsejó.







Si el viaje es en grupo, y hay más de un conductor en el vehículo, lo ideal es compartir la conducción, con lo que disminuye enormemente el estrés y cansancio de ir al volante, subrayó.







REVISIÓN PREVIA







Según explicó el profesor Emilio Moyano, revisar el estado del vehículo forma parte de la debida planificación de las vacaciones.







“Previamente hay que hacer una revisión técnica del auto, que incluya niveles de agua y aceite, estado de las luces, botiquín y parabrisas. Se deben descartar fugas o goteos de líquidos, y para quienes viajan al sur, revisar el estado de las plumillas, porque probablemente, nos vamos a topar con lluvias fuertes. Todo el sistema de limpiaparabrisas debe funcionar de manera segura”, recalcó.







El académico de la Universidad de Talca indicó además que, el estado de los neumáticos y frenos resulta vital. “Neumáticos en mal estado significan derrapar sobre el pavimento, y si surgen imprevistos bruscos, se corre el riesgo de no alcanzar a frenar. Además, la presión del aire de los neumáticos siempre debe estar de acuerdo con la carga del vehículo”, precisó.