Nacional 29-03-2017

Conductor de Uber engañó a su pareja y fingió secuestro con tortura para salir de fiesta con sus amigos

Franco A.V.P. (23) era intensamente buscado, luego de que su pareja llegó angustiada ante Carabineros. Tras ser encontrado, junto a sus compinches, el joven pidió ser detenido y no ser llevado a su casa.

Imploró ser detenido y no ser llevado a su casa. ¿La razón? Engañó a su mujer haciéndole creer que estaba secuestrado y además sufría torturas cuando andaba de parranda con sus amigos.

Se trata del caso del joven Franco A.V.P. (23), quien es conductor de Uber, y cuya pareja identificada sólo con las iniciales Beatriz Q.R. (24), llegó angustiada hasta la 52ª Comisaría de Rinconada de Maipú, donde mostró a los carabineros los mensajes de voz de la red social Whatasapp, que daba cuenta el hombre había sido raptado.

Fuentes policiales señalaron a Emol, que entre los mensajes había ruidos de gemidos, atribuidos a supuestas torturas de las que era víctima este hombre, e incluso se le ordenó a la mujer no hacer más llamados al celular de su pareja porque el aparato estaría en manos de sus captores.

A raíz del dramatismo de la situación, el caso fue tomado por el OS-9 de la Dirección de Investigación Criminal, iniciando un plan de búsqueda, que incluyó la interceptación de las comunicaciones y redes sociales que mantenía la víctima. Todo con el fin de identificar sus rutas, últimas ubicaciones e información relevante para encontrarlo. Pero durante las diligencias se determinó que las rutas seguidas por el hombre secuestrado, correspondían al domicilio de sus tres mejores amigos, además de botillerías y locales nocturnos de admisión restringida. Así, Franco A.V.P. fue encontrado en la calle Lo Errázuriz con Costanera Norte, quien conducía su vehículo junto a sus dos amigos, quienes reconocieron el engaño, descartándose la tesis de secuestro.