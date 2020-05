Crónica 12-05-2020

Conectividad en tiempos de cuarentena: Sólo un 22% de los hogares compuestos por adultos mayores de la Región del Maule posee acceso a internet



Según el último reporte del programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem), de Caja Los Héroes y la Universidad del Desarrollo, las principales razones por las que las personas de tercera edad no cuentan con conexión es porque no les interesa y debido a que no sabrían cómo utilizarla.



En medio de la crisis sanitaria del Coronavirus, y en tiempos en que las plataformas online se han hecho indispensables para mantener el contacto entre seres queridos y redes laborales, el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) publicó un nuevo estudio respecto al acceso que tienen los adultos mayores a internet, concluyendo que solo un 22.2%de los hogares conformados exclusivamente por este segmento de la población en la Región del Maule tiene acceso a este recurso.

De esta forma, de acuerdo a los datos de la última encuesta Casen, se observaron grandes diferencias con los hogares donde hay personas de todas las edades, donde la proporción asciende a un 64.5%, mientras que en el caso de los hogares sin integrantes de la tercera edad se llega a un 72.2% en la VII Región.

Por otra parte, el informe elaborado por Caja Los Héroes y la Universidad del Desarrollo, reveló que la principal razón por la cual los hogares conformados sólo por adultos mayores de la Región del Maule no poseen conexión pagada a Internet en su vivienda, es porque no les interesa (42.7%), seguida porque ningún miembro del hogar sabría utilizarla (38.4%) y el alto costo del servicio (10.3%), entre otras alternativas ligadas con la seguridad, privacidad y la posibilidad de efectivamente poder contratar este servicio.

Sumado a esto, el estudio arrojó que un 91% de los hogares de adultos mayores que viven solos en la Región del Maule no cuentan con alguien dentro de su hogar que los pueda ayudar con el uso de tecnologías, en cambio, en hogares mixtos, este porcentaje se redujo a 49.2%.

Estos datos son especialmente preocupantes en un contexto en que el teletrabajo y las videollamadas se han convertido en la principal forma de comunicación entre los chilenos. De acuerdo al gerente de Asuntos Corporativos de Caja Los Héroes y director de Cipem, Germán Lafrentz, la falta de acceso a la tecnología y no contar con las herramientas para saber utilizarla, afecta directamente a la población adulto mayor.

“Es muy importante que nos preocupemos de que nuestros adultos mayores puedan seguir conectados con sus seres queridos, especialmente en estos tiempos, donde por la contingencia, muchos de ellos están solos en sus hogares. Junto con esto, para un adulto mayor que trabaja y que se ve enfrentado a adaptarse a estas plataformas digitales, es vital que puedan estar conectados mediante Internet y tener buena red de apoyo que lo guíe y lo apoye. Hoy en día el acceso a conectividad en los hogares es fundamental tanto para poder trabajar, como para mantener sus relaciones interpersonales”, explicó Lafrentz.