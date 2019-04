Opinión 26-04-2019

Confesiones de Mujer

Todos los años mama y papa en la temporada de verano nos dejaban al cuidado de mi linda abuela, a mi y a mis dos hermanos, además de nosotros estaban mis primos que vivían cerca de casa, este lugar era mágico se disfrutaba desde muy temprano cuando el gallo nos despertaba hasta la llegada de los grillos y los apestosos zancudos . Yo en ese tiempo sólo tenía 15 años, el día a día era vivir experiencias de campo, aromas de naturaleza, animales comidas típicas y mucha excursión. Llevábamos mas de una semana y la vecina de al lado nos invitó a su cumpleaños, después de rogarle mucho nuestra abuela nos dio permiso. Estaba pasándolo muy bien hasta qué me dieron ganas de ir al baño, la cumpleañera se ofreció acompañarme, desde ese momento nos hicimos muy buenas amigas , como ella era de la zona se ofreció a mostrarme toda el sector, me pasaba a buscar muy temprano , pero antes de salir mi abuela me obligaba a tomar leche de vaca y un pedazo de tortilla; como yo quería divertirme no me quejaba nunca aunque la verdad la leche de vaca me daba asco, con mi linda amiga aprendí a pescar ,cabalgar, nadar, comer fruta sin lavar recién sacada del árbol, a sobrevivir en la naturaleza. Cuando me quedaba solo una semana para el regreso a la ciudad me preparo un camping, llevamos comida y hasta una botella de vino que le aviamos robado a la abuela; después de disfrutar la rica comida nuestro vino dulce de la zona y el baño con agua de rio, reposamos en un chal; empezamos a recordar todo lo vivido del verano reímos hasta que nos dolió nuestra guata , hicimos un pacto mirándonos al os ojos y prometimos unión para siempre de amistad. Fue en ese momento en que nos dimos cuenta que era mas que eso, nuestro sentimiento era Amor, nos dimos unos besos y caricias, mi corazón palpitaba a mil y el de ella mucho más,. Cuando llegó la noche cada una regreso a su casa, cuando estuve acostada miraba por la ventana y parecía que las estrellas estaban mas brillantes que nunca pensé y pensé todo lo que había sucedido, pero tenia dudas si era bueno o malo, mi familia era muy conservadora.

El resto de mis días antes de regresar estuve con ella el mayor tiempo posible, fue increíble, me di cuenta que realmente estaba enamorada.

Regrese a la ciudad, pero cada vacaciones de verano y de invierno me iba a casa de abuela a ver a mi amor.

Yo ya tenia 22 años, estaba en mi ultimo año de universidad juntó con mi amor tomamos la decisión que cuando terminara mi carrera nos iríamos juntas a recorrer el mundo, ese día era nuestra despedida yo debía regresar a la ciudad, estábamos en nuestro lugar sagrado, se nos ocurrió bañarnos desnudas en el rio estábamos entregándonos amor, pensamos que no había nadie siempre tuvimos mucho cuidado que no nos pillaran por el miedo a que no nos entendieran, pero nos equivocamos mi hermano nos había seguido y vio todo, fue en búsqueda de mi papa quedo la embarrada. Nos golpearon con un palo nos dijeron de todo, lo peor no fueron las marcas en mi cuerpo fue que me alejaron de mi único y gran amor nunca mas pude volver a casa de abuela toda la familia se entero y me dieron la espalda; nada de eso me importaba en mi mente y en mi corazón solo quería volver al Amor, paso la edad por mi cuerpo y ya tenia 30, en esos años la comunicación fue casi imposible, además vivía con mucha presión, no había derecho de opinión y el que pensaba distinto o actuaba en contra de la moral y las buenas costumbres era castigado.

Probé relaciones con hombres y no resultaron de día trabajaba , era una mujer exitosa pero de noche deambulaba por discotecas , pub y clandestinos, el alcohol y las drogas eran de todos los días no podía olvidar los días de campo con mi amor y no me armaba de valentía para viajar , pensaba que ella ya me había olvidado.

Una noche de carrete en una discoteca bese a una chica en publico, ella se impacto se puso a gritar y dos matones me echaron a puros golpes; ya no aguantaba mas solo quería terminar con mi vida. Me dirigí a un puente que quedaba cerca, era yo y la neblina espesa de la noche, cuando estaba sentada en la baranda del puente llegaron a mi mente los recuerdos y junto a ellos la promesa que le hice a mi único y gran amor; llore y llore hasta que mis ojos ya no tenían mas lagrimas, me arrepentí de la tontera que iba hacer , pensé , soy una mujer exitosa en el trabajo ,vivo sola y ya era tiempo de atreverme a la sociedad enjuiciadora la que te castigaba por pensar distinto, por querer ser más, por ser diferente a lo común, por amar a tu mismo sexo. Esto es de verdad y el cambio empieza por mí, esa noche me di cuenta que yo no dejaría de ser, al contrario, debía crecer como persona, como Mujer.

A mis 50 años aún viajo todos los años aun lugar distinto y vivo mi día a día como si fuese el último con el amor de mi vida, Magdalena.





(Johana Sánchez Peña)