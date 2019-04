Opinión 18-04-2019

Confesiones de una mujer Sólo un espacio para ellas

Soy una mujer de cuarenta y seis años, tengo cuatro hijos, mi historia comienza el día de mi matrimonio.

Cuando tenia 16 años me obligaron a casarme por estar embarazada y en esos tiempos era muy mal visto ser madre soltera. Mi esposo siempre ha trabajado en las faenas mineras. La situación económica nos alcanzaba para vivir relativamente bien.

Luego de ocho años de matrimonio quede embarazada de gemelos, ya teníamos tres hijos, todo el tiempo la rutina era la misma, trabajando en la casa desde muy temprano, y como mi esposo solo llegaba cada quince días me tocaba cumplir el rol de madre y padre, hasta ese momento todo era normal. El día del cumpleaños numero tres de los gemelos se les celebró en grande, fue un día maravilloso, al momento de anochecer, los adultos, específicamente los hombres comenzaron a beber alcohol . En ese momento comienza toda mi tortura yo estaba durmiendo en mi habitación al igual que los niños, ya se habían retirado todas las visitas, mi esposo se dirigió a nuestro dormitorio y comenzó a tocarme, como yo estaba tan cansada no lo tome en cuenta, el me rompió mi pijama, comenzó a forcejear y fue ahí cuando abuso de mi, en la mañana desperté sangrando y con mis brazos llenos de moretones; para que mis hijos no se dieran cuenta me vestí rápidamente y me puse mangas largas . La rutina siguió tal cual, yo muy temprano cumpliendo con todas mis tareas del hogar y mi esposo a su trabajo como si nada hubiese pasado. Por la noche lloraba por todo lo que me había ocurrido, no quise contar nada a nadie me daba vergüenza. Pasaron los días, los meses, los años, y las agresiones fueron aumentando no solamente eran los brazos, ahora eran las piernas, mi cara y otras partes de mi cuerpo. A mis hijos ya no le podía ocultar, el maquillaje y la ropa ancha no cubrían mis marcas, tenia tanto temor que me aleje hasta de mi familia, sabia que su pensamiento religioso no les permitiría comprender que el estaba en un error, ellos manifestarían que por ser el sustento del hogar yo estaba obligada a soportar.

Una vez mas quede embaraza, fui abusada y maltratada los ochos meses, me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia porque el parto se adelanto, debido a la situación de estrés y desnutrición en la que mi cuerpo estaba. Regrese a mi hogar con mi cuarto hijo en los brazos a continuar con mi rutina y sufrimiento al que ya estaba casi acostumbrada.

Un día domingo tuvimos un almuerzo familiar y uno de mis gemelos no se quiso comer las verduras, mi esposo levanto el tono de voz y el advirtió que debía comerse todas las verduras porque para eso el trabajaba y no quería perder su dinero, mi hijo estaba tan nervioso que lo único que hacia era llorar, la tensión era muy fuerte, mi esposo se levanto de la mesa agarro un cuchillo y se lo puso en el cuello, y esta vez gritó que lo iba a matar.

En ese momento extremo mi hijo mayor y yo, nos armamos de valentía y lo enfrentamos, llamamos a carabineros y contamos todo lo vivido.

Después de aguantar dieciséis años, hoy ya con cuarenta y seis, me cambié de ciudad soy dueña de una peluquería, le pude dar estudios a mis cuatro hijos; aún tengo un poco de miedo a una relación amorosa, pero puedo decir que soy feliz, pude reinventar mi vida, a pesar que tuve día muy difícil, nunca perdí la esperanza que la luz llegaría nuevamente a mí.





(Johanna Sánchez)